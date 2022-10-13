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13 Ekim 2022 Perşembe 22:17:00 - Güncelleme:13 Ekim 2022 Perşembe 22:17:00

Ukrayna: Rus güçlerinin Mıkolayiv'e düzenlediği saldırıda 5 kişi öldü

Kaynak: AA

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Rus güçlerinin, Ukrayna'nın güneyindeki Mıkolayiv şehrinde bu sabah erken saatlerde bir apartmana düzenlediği saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, Lviv kentinde ise bir askeri tesis vuruldu.

Ukrayna Acil Servisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mıkolayiv şehrinde bir apartman Rus güçlerince vuruldu.

Saldırıda şu ana kadar 5 kişinin hayatını kaybettiği, 11 yaşındaki bir çocuğun enkazdan sağ kurtarıldığı, bir kısmı yıkılan apartmanda arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

LVİV'DE BİR ASKERİ TESİS ZARAR GÖRDÜ

Lviv Bölgesel Askeri İdaresinden yapılan yazılı açıklamada da Rus güçlerince bölgeye üç füze atıldığı, bunlardan birinin hava savunma sistemlerince imha edildiği duyuruldu.

Saldırıda, Lviv bölgesinde bir askeri tesisin hasar gördüğü ancak can kaybı olmadığı kaydedildi.

HARKİV'DE SALDIRI NEDENİYL ELEKTRİK KESİNTİLERİ YAŞANDI

Ukrayna'nın doğusundaki Harkiv şehrine akşam saatlerinde iki saldırı düzenlediği aktarıldı. Saldırı nedeniyle şehrin bazı bölgelerinde elektrik kesintileri yaşandığı bildirildi.

Öte yandan Ukrayna Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada ise bir Su-24M savaş uçağının ülkenin doğusundaki birliklere destek amacıyla bölgede bulunan Rus güçlerine ait hedefleri bombaladıktan sonra füze ile vurulduğu aktarıldı.

Vurulan uçağın Poltava bölgesinde düştüğü, 2 pilottan birinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Etiketler : Ukrayna Poltava bölgesi Rus güçleri
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