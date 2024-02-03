Ukrayna ordusu fırını vurdu! 15 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: AA
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Ukrayna'nın, Luhansk bölgesindeki bir fırına yönelik saldırısında 15 kişinin öldüğünü bildirdi.
Bakanlıktan Ukrayna'nın, Rusya tarafından ilhak edilen Luhansk bölgesine yönelik saldırısına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Ukrayna ordusunun bombardımanı sonucu Luhansk'ta 2 katlı bir fırın çöktü, siviller yaralandı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı çalışanları, enkazdan 15 kişinin cesedini çıkardı." ifadesi kullanıldı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yaptığı açıklamada, saldırı sırasında fırında onlarca sivillerin bulunduğunu belirterek, söz konusu eylemin "terör saldırısı" olduğunu söyledi.
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