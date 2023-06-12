VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan basketbol maçı yaptı
Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı
"İngiltere'yi yapay zeka düzenlemelerinin coğrafi evi yapmak istiyorum"
Asgari ücret görüşmeleri... "3'lü mutabakatla bu süreci tamamlamak arzusundayız"
Thodex'in kurucusu ilk kez hakim karşısına çıktı
STK'ler kurban bağışlarını depremzedelere ulaştıracak
12 Haziran 2023 Pazartesi 11:30:00 - Güncelleme:12 Haziran 2023 Pazartesi 11:30:00

Ukrayna: Ordu, Storojove köyünü kurtardı

Kaynak: AA

ABONE OL

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, ordunun Storojove köyünü kurtardığını duyurdu.

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna birliklerinin karşı taarruz operasyonunda başarı elde ettiğini ve Ukrayna bayrağının Donetsk bölgesindeki Rusya'nın kontrolü altında bulunan Storojove köyünde dalgalandığını kaydetti.

Anna Malyar, mesajında, "Devlet bayrağımız Storojove üzerinde dalgalanıyor ve bu durum tüm Ukrayna toprakları kurtarılana kadar her yerleşim yeri için geçerli olacaktır. Mihail Ostrogradski 35. Deniz Piyade Tugayı'na teşekkür ederiz." ifadesine yer verdi.

Mihail Ostrogradski 35. Deniz Piyade Tugayı'nın sosyal medya hesabından da Odessa deniz piyadelerinin karşı taarruz kapsamında Mart 2022'den bu yana Rusların kontrolünde bulunan Storojove köyünü kurtardığı açıklaması yapıldı.

Açıklamada, köye yapılan operasyonda yaklaşık 50 Rus askerin etkisiz hale getirildiği, 4 askerin ise esir alındığı aktarıldı.

Etiketler : rusya ukrayna savaş storojove
Oyunculuğu sevdi

Oyunculuğu sevdi
‘Sahibinden Satılık' ilanda

‘Sahibinden Satılık' ilanda
Klip parası isyanı

Klip parası isyanı
"Styling desteği alıyorum"

"Styling desteği alıyorum"
Eşiyle şarkıcı oldu

Eşiyle şarkıcı oldu
Bodrum'da İbiza esintisi

Bodrum'da İbiza esintisi
Partiler başlıyor

Partiler başlıyor
Kuşkan'a ‘En iyi aktör' ödülü

Kuşkan'a ‘En iyi aktör' ödülü
Hacker hikayesine geri sayım

Hacker hikayesine geri sayım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX