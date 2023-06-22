VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ukrayna Başbakanı Şmıgal'den Türkiye'nin arabuluculuk çabalarına övgü
Asgari ücretin ardından gözler torba yasada
Yunanistan'da TCG İstanbul paniği
İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak çıkış
Hakan Fidan Yunanistan'ı neden tedirgin ediyor?
Polonya'dan Türkiye'ye teklif: Aktif rol alın
22 Haziran 2023 Perşembe 15:42:00 - Güncelleme:22 Haziran 2023 Perşembe 15:42:00

Ukrayna Başbakanı Şmıgal'den Türkiye'nin arabuluculuk çabalarına övgü

Kaynak: AA

ABONE OL

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, "Türkiye bizim için çok önemli bir ortak, komşu bir ülke." dedi.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Türkiye'nin arabuluculuk çabalarını takdir ederek, "Türkiye'nin desteklediği Karadeniz Tahıl Girişimi'ne minnettarız ve bu girişim hepimizi, tüm dünyayı Orta Doğu ülkelerini, Afrika ülkelerini ve Avrupa ülkelerini Ukrayna'dan çok ihtiyaç duyulan tahıla ulaştırdı." dedi.

Şmıgal, İngiltere'nin ev sahipliğinde başkent Londra'da düzenlenen "2023 Ukrayna İyileştirme Konferansı" kapsamında basın toplantısı düzenlendi.

Başbakan Şmıgal, Türkiye'nin arabuluculuk çabalarına ilişkin AA muhabirinin yönelttiği soruya, "Türkiye bizim için çok önemli bir ortak, komşu bir ülke." yanıtını verdi.

Ukrayna'yı destekleyen tüm ortak ve müttefiklerin çabalarını takdir eden Shmıgal, ülkesinin bir kez daha özgürlüğü ve yaşamı için savaştığını dile getirdi.

Şmıgal, ülkesinin, 1991'den itibaren uluslararası tanınmış tüm Ukrayna topraklarını özgürleştireceği değerlendirmesinde bulunarak, "Bu nedenle, Türkiye'nin, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın (Recep Tayyip Erdoğan), hükümetin tüm çabalarını takdir ediyoruz ve hep birlikte, Türkiye'yle, tüm müttefiklerimizle, Avrupa'yla, ABD'yle, İngiltere'yle ülkemde barışa ulaşacağımızı umuyoruz." dedi.

"Karadeniz Tahıl Girişimi, dünyayı ihtiyaç duyulan tahıla ulaştırdı"

Şmıgal, Karadeniz Tahıl Girişimi'ne ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, "Türkiye'nin desteklediği Karadeniz Tahıl Girişimi'ne minnettarız ve bu girişim hepimizi, tüm dünyayı Orta Doğu ülkelerini, Afrika ülkelerini ve Avrupa ülkelerini Ukrayna'dan çok ihtiyaç duyulan tahıla ulaştırdı." ifadesini kullandı.

Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için BM, Rusya Federasyonu, Türkiye ve Ukrayna 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törende, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı. 19 Kasım 2022'den itibaren 120 gün uzatılan anlaşmanın, 18 Mart'ta yeniden uzatılmasına karar verilmişti.

Rus yetkililer, süresi 18 Temmuz'da dolacak anlaşmanın uzatılması için bir olasılık görmediklerini söylemişti.

Etiketler : Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal Ukrayna Rusya
Pınar Deniz: Hayal kurmuyorum, anı yaşıyorum

Pınar Deniz: Hayal kurmuyorum, anı yaşıyorum
Şıklık yarışı

Şıklık yarışı
Danimarka'da moral depoluyor

Danimarka'da moral depoluyor
Sertab enerjisi

Sertab enerjisi
"Yollarda aranje yapıyoruz"

"Yollarda aranje yapıyoruz"
Tanju Okan'ın hayatı sahnelendi

Tanju Okan'ın hayatı sahnelendi
Futbol buluşması

Futbol buluşması
Kilt giydi

Kilt giydi
Bodrum'da İspanyol esintisi

Bodrum'da İspanyol esintisi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX