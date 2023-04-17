Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov yarın Türkiye'ye geliyor

Milli Savunma Bakanlığından alınan bilgiye göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın daveti üzerine Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov yarın Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek.

Milli Savunma Bakanı Akar, Kubrakov ile Kayseri'de bir araya gelecek.

Görüşmede, Türkiye'nin girişimleri ile oluşturulan tahıl girişimi başta olmak üzere ikili konuların ele alınması bekleniyor.