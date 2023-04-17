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17 Nisan 2023 Pazartesi 17:30:00 - Güncelleme:17 Nisan 2023 Pazartesi 17:30:00

Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov yarın Türkiye'ye geliyor

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yarın Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile bir araya gelecek.

Milli Savunma Bakanlığından alınan bilgiye göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın daveti üzerine Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov yarın Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek.

Milli Savunma Bakanı Akar, Kubrakov ile Kayseri'de bir araya gelecek.

Görüşmede, Türkiye'nin girişimleri ile oluşturulan tahıl girişimi başta olmak üzere ikili konuların ele alınması bekleniyor.

Etiketler : milli savunma bakanlığı hulusi akar ukrayna oleksandr kubrakov
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