UCM, Savcılığın "Afganistan soruşturmasına devam etme" talebini onayladı
Kaynak: AA
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Savcılığın, Afganistan savaşı sırasında işlendiği öne sürülen muhtemel savaş suçlarıyla ilgili soruşturmaya devam etme talebine onay verdi.
Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan UCM, Savcılığın "Afganistan'ın işlenen suçlara yönelik samimi bir soruşturma yürütmediği"ni gerekçe göstererek soruşturmanın UCM nezdinde devam edilmesine yönelik talebini değerlendirdi.
Mahkeme, Savcılığın, Afganistan savaşı sırasında işlendiği iddia edilen muhtemel savaş suçları ve insanlığa karşı suçlarla ilgili soruşturmaya devam etme talebini uygun buldu.
Kararda, Afganistan'ın sunduğu belgelerin, yerel mercilerin herhangi bir soruşturma yürütmediğini gösterdiği belirtildi.
AFGANİSTAN'IN ERTELEME TALEBİ
Afganistan, 26 Mart 2020'de, ülkesinde işlendiği öne sürülen muhtemel savaş suçlarıyla ilgili Mahkeme Savcılığınca yürütülen soruşturmanın geçici olarak ertelenmesi ve soruşturmanın Afganistan'daki yerel makamlarca yürütülmesi talebinde bulundu.
Afganistan soruşturmasının ertelenmesinin ardından geçen sürede yerel makamların gerekli ve samimi bir soruşturma yapmadığına değinen Savcılık, 27 Eylül 2021'de UCM nezdindeki soruşturmasına devam etmek için Mahkemeden yetki istedi.
Kararın ardından Savcılık soruşturmasına devam edecek.
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