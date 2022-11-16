VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ivanka Trump 2024 başkanlık seçimlerinde siyasetten uzak duracak
Milley: Rusya'nın Ukrayna'da elektrik altyapısını hedef alması savaş suçudur
UAEA Başkanı: Rusya-Ukrayna krizinde Türkiye'nin çabaları çok değerli
ABD: Polonya'nın füze olayı ile ilgili açıklamasıyla çelişen bir şey görmedik
İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırının kilit ismi Suriye'de yakalandı
Suriye uyruklu 2 PKK/YPG'li terörist yakalandı
'Türkiye'de bazıları eğitim kendi tekellerinde olsun istiyor'
Cemevleri düzenlemesi yasalaştı: Belediyeler destek verebilecek
Bakan Kurum, Katar ve Hollandalı mevkidaşlarıyla görüştü
Bir anda bastırdı! Sarıkamış beyaza büründü
Vatandaşlar soba kullanımı konusunda uyarıldı
Rusya: Polonya'ya düşen füzeyle ilgili soruşturmanın tarafsız olacağına eminiz
İsveç Parlamentosunda "terörle mücadele yasa tasarısı" onaylandı
MSB: Yurt dışına kaçmak isteyen 4 terörist yakalandı
Rusya'dan İrlanda Başbakanı'nın da aralarında bulunduğu 52 kişiye yaptırım
Bozdağ: Anayasa teklifini önümüzdeki hafta TBMM'ye sunacağız
Alman İçişleri Bakanı Faeser: Nakit ödemelere 10 bin euro limit getirilmeli
Asgari ücrette zam mesaisi başlıyor
Endonezya'da 271 kişiyi taşıyan yolcu feribotu alev aldı
Güney Kore ve ABD, Kuzey Kore'nin siber tehditlerine karşı işbirliğini sürdürecek
Azerbaycan'dan Fransa'ya protesto notası
Umman Körfezi'nde bir petrol tankeri bombalı dronla vuruldu
Teröre karşı birlik yürüyüşü
Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde bu yıl 5'.si gerçekleştirilecek olan Uluslararası Siirt Kısa ...
16 Kasım 2022 Çarşamba 22:45:00 - Güncelleme:16 Kasım 2022 Çarşamba 22:45:00

UAEA Başkanı: Rusya-Ukrayna krizinde Türkiye'nin çabaları çok değerli

Kaynak: AA

ABONE OL

Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, nükleer tehlikenin sürdüğü Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Türkiye'nin ortaya koyduğu çabaların çok değerli olduğunu aktardı.

Başkan Grossi, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen UAEA Yönetim Kurulu Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olarak kabul edilen Zaporijya Nükleer Santrali ve bulunduğu bölgeye yönelik askeri tehditlerin sürdüğünü belirten Grossi, bombardıman, mayın patlamaları ve burada çalışanlara yönelik dayatılan kabul edilemez çalışma koşullarının ciddi oranda endişe vermeye devam ettiğini dile getirdi.

Grossi, ciddi sonuçlar doğurabilecek bir nükleer kazadan kaçınmak için bir an evvel harekete geçilmesi gerektiğini vurgulayarak, Rusya ve Ukrayna ile söz konusu nükleer santrale yönelik askeri çatışmalardan arındırılmış güvenli bölge oluşturulması için görüşmelerinin sürdüğünü aktardı.

Zaporijya Nükleer Santrali ve çevresinde güvenli bölge oluşturulmasına yönelik her iki tarafın da olumsuz yaklaşım içinde olmadığını kaydeden Grossi, bunun söz konusu güvenli bölgenin kurulabileceğine dair umutları artırdığını belirtti.

TÜRKİYE'NİN ÇABALARINA ÖVGÜ

Söz konusu güvenli bölgenin kurulmasına ilişkin Türkiye ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin AA muhabirinin sorusunu yanıtlayan Grossi, Rus meslektaşlarıyla birçok kez Türkiye'de görüştüklerini ve bu kapsamda Türk yetkililerle de görüşme imkanı bulduğunu aktararak, Türkiye'ye çok değer verdiğinin altını çizdi.

Grossi, "Nükleerinde ötesinde bu çatışmada, Türkiye'nin katkılarına, genel olarak yaptıkları katkılara çok değer veriyoruz. Bence bu savaşı durdurmak için mümkün olan her yolu kullanmalıyız. Bence herhangi bir çaba ya da (Türkiye'nin ortaya koyduğu gibi) çabalar, ben de dahil olmak üzere uluslararası toplum tarafından çok takdir ediliyor" görüşünü paylaştı.

İRAN'LA DİYALOĞUN KURULMASI VURGUSU

İran'ın nükleer faaliyetlerine de değinen Grossi, bu ülkenin Güvenlik Denetimi, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) ve Ek Protokol anlaşmaları çerçevesinde verdiği taahhütlerin büyük çoğunluğunu ve Ajansın uzun süredir buradaki doğrulama, gözlem çalışmalarını tam anlamıyla yerine getirmediğini kaydetti.

İran'la güvenlik denetimi anlaşması kapsamında yaşanan sorunların çözüme kavuşturulması yönünde ciddi anlamda bir ilerleme kaydedilemediğinin altını çizen Grossi, "Bu bağlamda Ajans ile İran arasında planlanan teknik toplantının yapılmasını temenni ediyorum ancak bu toplantının mevcut sorunları etkili şekilde açıklığa kavuşturmaya ve çözmeye yönelik olması gerektiğini vurgulamak istiyorum" dedi.

Grossi, Ajansın İran'ın nükleer programının tamamen barışçıl olduğuna dair güvence sağlayacak konumda olması için söz konusu sorunların çözülmesi gerektiğini bir kez daha yineledi.

İran tarafının, Ajansla planlanmış bir görüşme olmadığına yönelik açıklamasına da değinen Grossi, söz konusu teknik görüşmenin yapılmamasının durumu daha da kötüleştireceğini, İran'la diyaloğun mümkün olan en kısa sürede kurulması gerektiğini kaydetti.

Etiketler : Avusturya Grossi Rusya-Ukrayna Savaşı kriz
Ekrana ara vermek yok

Ekrana ara vermek yok
Eşim diye demiyorum mükemmel oyuncu

Eşim diye demiyorum mükemmel oyuncu
Hem oynadı hem Akarsu'nun şarkısını söyledi

Hem oynadı hem Akarsu'nun şarkısını söyledi
77 yaşında 18'ine indi

77 yaşında 18'ine indi
Kumru'yu hastaneye Emre kaldıracak!

Kumru'yu hastaneye Emre kaldıracak!
İspanya'daki hedef en az 6 madalya

İspanya'daki hedef en az 6 madalya
Güzellik algısını kırdım

Güzellik algısını kırdım
Perde dikti

Perde dikti
Operasyonla yeni linet!

Operasyonla yeni linet!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX