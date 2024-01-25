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25 Ocak 2024 Perşembe 10:52:00 - Güncelleme:25 Ocak 2024 Perşembe 10:52:00

Türkiye'ye yapılacak F-16 satışı ile ilgili ABD'den açıklama

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ABD Büyükelçisi Flake, İsveç'in NATO üyeliği sonrası Türkiye'ye F-16 satış bildiriminin Kongre'ye iletileceğini bildirdi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, "İsveç'in NATO üyeliği sonrası Türkiye'ye F-16 satış bildirimi Kongre'ye iletilecek." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : abd jeffey flake isveç nato türkiye f16
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