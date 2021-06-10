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10 Haziran 2021 Perşembe 11:43:00 - Güncelleme:10 Haziran 2021 Perşembe 11:43:00

Türkiye'nin SİHA satışları Rusları rahatsız etti! 'Tehlikeli bir dostluk'

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Polonya'nın Türk SİHA'sı satın alması uluslararası medyada gündem olmaya devam ediyor. Rus basınında yer alan bir makalede söz konusu satışa ilişkin, "Polonya ve Türkiye ilişkileri, kökenler ve “Bayraktarlar” tarafından pekiştirilen tehlikeli bir dostluk haline geliyor." denildi.

Yerli ve milli imkanlarla Baykar Savunma tarafından üretilen Bayraktar TB2 Taktik S/İHA'ların; Dağlık Karabağ, Libya ve Suriye'de oynadığı rol ve elde ettiği başarıların ardından Polonya, Türkiye'den 24 adet SİHA satın aldı. Söz konusu gelişme, uluslararası basında oldukça büyük yankı buldu. Satışa değinen Rus basını, iki ülke arasındaki geçmişe dayanan dostluk ve günümüzdeki ticari ilişkilerin "tehlike" arz ettiğini belirtti.

RUS BASINI POLONYA'YA S/İHA SATIŞINI 'TEHLİKELİ' BULDU

M5 Dergi'nin Vpo Analytics'e dayandırdığı haberde; "Polonya ile Türkiye'nin bağlarının kökeni Osmanlı İmparatorluğu'ydu. Polanyalılar Osmanlı İmparatorluğu'ndaki kültürel gelenekleri ve tarihi anavatanlarının ekonomik uygulamalarını yeniden üreterek Katolik inancını, Leh dilini ve varlıklarını korudular. Şimdi yaşanan yakınlaşma bu bağların yeniden geliştiği anlamına mı geliyor bunu zaman gösterecek." denildi.

Haberin devamında ise, "Diplomatik yakınlaşmaların ve kardeşlik propagandalarının eşliğinde Polonya-Türk "çıkar ittifakı"nın daha da gelişmesi yeni birliktelikleri de beraberinde getirecektir. Polonya ve Türkiye ilişkileri, kökenler ve "Bayraktarlar" tarafından pekiştirilen tehlikeli bir dostluk haline geliyor." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : Osmanlı İmparatorluğu Polonya ile Türkiye iha siha Bayraktar TB2
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