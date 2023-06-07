Türkiye'den NATO vetosu yiyen İsveç'ten geri vites

NATO üyeliğinin Türkiye tarafından onanması amacıyla terör yasasını değiştiren İsveç, bu bağlamda ilk kez bir PKK destekçisini sınır dışı etmeye hazırlanıyor.

İSVEÇ MEDYASI 'BİR İLK' DİYE DUYURDU

İsveç'ten ilk kez bir PKK destekçisinin Türkiye'ye sınır dışı edileceğini belirten gazeteye göre karar geçen hafta verildi.

MAHKEME ONAY VERDİ ŞİMDİ TOP HÜKÜMETTE

İsveç'in öenmli gazetelerinden Aftonbladet, kararın önümüzdeki hafta Türkiye ile gerçekleştirilecek NATO zirvesinden önce geldiğine dikkat çekerek teröristin iadesi konusundaki kararın artık hükümette olduğunu vurguladı.

İsveç ve Finlandiya, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası daha önce mesafeli durdukları NATO'ya katılmak için başvurmuşlardı. Finlandiya, NATO üyesi 30 ülkenin tamamının onayıyla 4 Nisan'da NATO'nun 31'inci üyesi oldu. İsveç'in üyeliği ise Türkiye ve Macaristan tarafından engelleniyor. Türkiye İsveç'e onay karşılığı PKK ve Gülen yapılanması destekçilerinin iadeleri gibi bir takım koşullar getiriyor.