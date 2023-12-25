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Türkiye-Katar ilişkilerinin 50'nci, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Doha'da 150 fidan dikildi
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25 Aralık 2023 Pazartesi 07:45:00 - Güncelleme:25 Aralık 2023 Pazartesi 07:45:00

Türkiye-Katar ilişkilerinin 50'nci, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Doha'da 150 fidan dikildi

Kaynak: AA

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Katar'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı ve Türkiye-Katar diplomatik ilişkilerinin tesisinin de 50. yıl dönümü münasebetiyle Doha Eski Havalimanı Parkı'nda 150 fidan toprakla buluşturuldu.

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ve Katar arasındaki dostane ilişkilerin önemine dikkati çekerek, bu yıl ikili ilişkilerin 50. yılı dolayısıyla birçok etkinlik düzenlendiğini belirtti.

İki ülkenin her alanda ilişkileri daha ileri noktaya taşıma hedeflerinden söz eden Göksu, fidan dikimi etkinliğinin çevre bilinci konusunda farkındalık oluşturulması ve gelecek nesillerin bu bilinçle yetişmesi için önemli bir vesile olduğunu vurguladı.

Doha Expo 2023 Genel Sekreteri ve Katar Belediyecilik Bakanlığı Şehir Parkları Genel Müdürü Muhammed Ali el-Huri ise Türkiye ile Katar ilişkilerinin ulaştığı noktanın memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı mensupları, Katar Türk Okulu öğrencileri ve öğretmenleri ile bu ülkede mukim Türk vatandaşlarının katıldığı etkinlikte, Cumhuriyetin 100. yıl dönümü dolayısıyla 100, Türkiye-Katar diplomatik ilişkilerinin tesisinin 50. yıl dönümü için ise 50 fidan toprakla buluşturuldu.

Etiketler : katar türkiye fidan cumhuriyet doha
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