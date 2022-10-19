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19 Ekim 2022 Çarşamba 15:22:00 - Güncelleme:19 Ekim 2022 Çarşamba 15:22:00

Türk Telekom'un sağlıkta 5G projesine AB'den destek

Kaynak: AA

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Türk Telekom'un içinde yer aldığı 5G ve yapay zekâ teknolojileri ile sağlık alanında kriz yönetimi yapan uluslararası "AlCom4Health" projesi, Avrupa Birliği İnovasyon Programı EUREKA'dan hibe desteği aldı.

Türk Telekom açıklamasına göre, 4 farklı ülke ve 9 proje ortağının yürüttüğü "AICom4Health" projesi, sağlıklı ve akıllı şehirler için yeni nesil 5G teknolojileri ile desteklenen bir yönetim platformunun hayata geçirilmesini hedefliyor. Proje içerisinde üniversite ve sağlık kurumları da yer alıyor.

"AlCom4Health" ile sağlık alanındaki kriz yönetiminde yapay zekâ tabanlı uygulamaların 5G altyapısı ile çalışması sağlanacak. Uluslararası konsorsiyumda yer alan tek Türk operatör olan Türk Telekom ile birlikte Etiya, Netaş ve Bewelltech projenin Türkiye konsorsiyumunu oluşturuyor.

Avrupa Birliği İnovasyon Programı EUREKA'dan hibe desteği alan AlCom4Health, Türkiye'deki öncü 5G dikey sektör uygulama projelerinden biri olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, projenin, kriz dönemlerinde kamu sağlığı yönetimine destek sağlayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Pandemi döneminde yeni nesil teknolojilerin önleyici tedbirlerde kritik öneme sahip olduğunu gözlemledik. AICom4Health projesi ile 5G teknolojilerini kriz ile mücadele sürecine etkin bir şekilde entegre ederek, yapay zekâ destekli-gerçek zamanlı veri analizleri ile kamu sağlığı yönetimlerine destek olmayı planlıyoruz.

5G dijital ekosistemini geliştirme çalışmalarımız kapsamında farklı sektörlerden yerli ve yabancı paydaşlarımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz. EUREKA, Hoziron Europe gibi Uluslararası Ar-Ge programlarına katılarak gelecek nesil telekomünikasyon teknolojileri alanındaki Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarımızla, global ölçekte değer üretmeyi sürdüreceğiz."

SALGINLA MÜCADELE KOLAYLAŞIYOR

Verilen bilgiye göre, AlCom4Health projesi ile salgın dönemlerinde, halkın yoğun olarak bulunduğu iç ve dış alanlarda; yetersiz hava kalitesi, maske takmama, sosyal mesafe ihlâli, aşırı yoğunluk ve hareketlilik durumları ile yüksek ateş, halsizlik ve kısmi bilinç kaybı gibi hastalık belirtileri, sensör ve kameralarla anlık olarak tespit ediliyor.

Kameralardan alınan görüntüler ve IoT (Nesnelerin interneti) sensörlerinden alınan ısı, sıcaklık, hava kalitesi vb. veriler, yapay zekâ destekli sistemler ile tümleşik olarak analiz edilerek salgınla mücadele eden ekiplere gerçek zamanlı olarak iletiliyor.

Bu projede kullanılacak IoT, yapay zekâ (AI), video analitiği (VA) ve Network Slicing (Şebeke Dilimleme) gibi yeni nesil 5G teknolojileri ile daha az gecikmeli ve yüksek kapasiteli veri gönderiminin güvenilir bir şekilde sağlanması amaçlanıyor.

Etiketler : Nesnelerin interneti AlCom4Health projesi Türk Telekom
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