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17 Ocak 2023 Salı 15:00:00 - Güncelleme:17 Ocak 2023 Salı 15:00:00

Türk öğrenciye "NATO" bahanesiyle ayrımcılık yapan üniversite özür diledi

Kaynak: AA

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İsveç'teki Stockholm Üniversitesi, bünyesindeki bir profesörün, Türk öğrencinin staj başvurusunu "Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya girişini engellediğini" iddia ederek reddettiğinin ortaya çıkması üzerine özür dilediğini bildirdi.

İsveç'teki Stockholm Üniversitesi, bünyesindeki bir profesörün, Türk öğrencinin staj başvurusunu "Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya girişini engellediğini" iddia ederek reddettiğinin ortaya çıkması üzerine özür dilediğini ve öğrenciye başka bir staj teklifinin yapıldığını bildirdi.

Stockholm Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Türk ve İsveç medyasında, bir kişinin staj başvurusu ortaya çıktı. Söz konusu talebin reddine ilişkin İsveç'in NATO başvurusuyla bağlantılar kuruldu." ifadesi kullanıldı.

Üniversitenin herkese eşit ve saygılı şekilde davranması gerektiğine ve hiçbir şekilde ayrımcılığı kabul etmediğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Üniversitesi, bizi ziyaret etmek isteyen öğrencilerden ciddi miktarda staj başvurusu almaktadır. Ne yazık ki hiç kimsenin başvurusunu kabul edemiyoruz ancak tüm başvurulara profesyonel bir şekilde dönüş yapılmalıdır. Durum buyken bir çalışanımız, kendisini profesyonel olmayan ve kabul edilemez bir şekilde ifade etmiştir. Durumu öğrenir öğrenmez harekete geçtik ve rutinlerimize göre durumu ele aldık. Söz konusu çalışan, büyük bir pişmanlık içindedir ve konuyu yanlış bir şekilde ele aldığını kabul etmektedir."

Açıklamada, üniversitenin öğrenciden anında özür dilediği ve aralık ayında öğrencinin üniversitede başka bir staj bulmasına yardımcı olmak için teklifte bulundukları belirtildi.

İSVEÇLİ PROFESÖRDEN TÜRK ÖĞRENCİYE "NATO" BAHANELİ AYRIMCILIK

TRT World, İstanbul İbn Haldun Üniversitesi Psikoloji Bölümü 3. sınıf öğrencisi Fatma Zehra S'nin, Avrupa Birliği (AB) hibe programı Erasmus+ kapsamında 2023 yazında Avrupa'da bir okulda staj yapmaya hak kazandığını ve öğrencinin 23 Kasım 2022'de Stockholm Üniversitesinde görev yapan Profesör Per Carlbring'in yönettiği araştırma projesinde yer almak istediğine dair akademisyene e-posta gönderdiğini ortaya çıkarmıştı.

Carlbring, staj başvurusuna "Sevgili Fatma, seni misafir etmek isterdim ancak Türkiye, İsveç'in NATO'ya girmesini engellediği için başvurunu reddetmek zorundayım. Üzgünüm." şeklinde cevap vermişti.

Konuya ilişkin TRT World'e konuşan Fatma, yaşadıklarının "buz dağının görünen kısmı" olabileceğini ve üniversiteye başvuran diğer öğrencilerin de benzer yanıtı almış olabileceğini ifade ederek, "Bu cevabı aldıktan sonra şoke oldum. Bunu sindirmem uzun zamanımı aldı." demişti.

Fatma, yaşadığı olumsuz deneyime rağmen başvurusunun aynı üniversitenin psikoloji bölümünde farklı bir hoca tarafından kabul edildiğini ve bu yaz staja devam etmeyi planladığını söylemişti.

ÜNİVERSİTEYE AYRIMCILIK ŞİKAYETİNDE BULUNDU

Söz konusu üniversiteye 5 Aralık 2022'de ayrımcılık şikayetinde bulunan öğrenci, raporda profesörün cevabının "politik düşüncelere dayandırıldığını" ve "ayrımcı bir tutum sergilediğini hatta tamamen ırkçı olduğunu" belirtmişti.

Stockholm Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başkan Yardımcısı Torun Lindholm Ojmyr, Fatma'ya olayla ilgili özür mektubu göndermişti.

Ojmyr, mektupta, Profesör Carlbring'in davranışının uygunsuz ve yanlış olduğunu kabul ettiğini, "eşit koşullarda eğitim ve İsveç Ayrımcılık Yasası" da dahil olmak üzere "bölümde ileriye dönük birkaç aktif önlemin planlandığını" aktarmıştı.

Olaya ilişkin konuşan Stockholm Üniversitesi Psikoloji Departmanı Bölüm Başkanı Fredrik Jonsson da "Araştırma stajyeri olarak bizimle çalışmak isteyen öğrencilerden birçok başvuru alıyoruz. Bu başvuruların hepsini kabul edemiyoruz ancak herhangi bir talebin profesyonel bir şekilde yanıtlanmasını umuyoruz. Bu durumda bu konuyu öğrenir öğrenmez harekete geçtik ve rutinimize göre ele aldık." diye konuşmuştu.

Etiketler : isveç stockholm üniversitesi türk öğrenci ayrımcılık özür
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