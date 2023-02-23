Trump, Biden yönetiminin Ohio'daki tren kazasıyla ilgili tutumunu eleştirdi

2024 seçimlerine aday olan Trump, başında "Make America great again" (Amerika'yı yeniden büyük yap) yazılı şapkasıyla, zehirli kimyasal taşıyan trenin 3 Şubat'ta raydan çıkarak çevre felaketine neden olduğu Ohio eyaletinin East Palestine bölgesini ziyaret etti.

Biden yönetimi ve Federal Acil Durum Yönetim Ajansının (FEMA) bölgeye ilk başta federal yardımların gönderilmesi için mevcut durumun uygun kriterleri karşılamadığını söylemelerini "garip" bulduğunu vurgulayan Trump, bu kararı eleştirdi.

Trump, "Buraya geleceğimi söylediğimde ise tavırlarını değiştirdiler" diyerek, bölge sakinlerinin ve görevli personelin yanında oldukları mesajını verdi. Diğer taraftan Trump, Norfolk Southern demir yolu şirketinin de görev ve sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini ifade ederek, "Biden dahil tüm siyasilerin buraya gelmesini canıgönülden diliyorum" dedi.

Trump ayrıca, bölge sakinlerine binlerce şişe temiz, kendi markası olan "Trump suyu" getirdiklerini söyledi.

OHİO'DA ZEHİRLİ KİMYASAL TAŞIYAN TRENİN RAYDAN ÇIKTIĞI KAZA

ABD'nin Ohio eyaletinin East Palestine kasabası yakınlarındaki demir yolunda kimyasal madde taşıyan 150 vagonlu trenin 50 vagonu 3 Şubat'ta raydan çıkarak patladı. Patlama sonucu kimyasal madde çevreye yayılarak bir çevre felaketine neden oldu. Patlamalar sonrası çevreye yüksek miktarda zehirli kimyasalın yayılmasıyla bölge sakinlerinin tahliyesine karar verildi.

Hadisenin ardından bölge sakinlerinde baş ağrısı, göz yanması, öksürük ve halsizlik gibi şikayetler ve hayvan ölümlerine rastlanıldığı haberleri medyada yer aldı. Kazaya karışan tren şirketi Norfolk Southern, yaptığı açıklamada, alanı çevreye duyarlı bir şekilde temizlediklerini, bölge halkına kazadan kaynaklı kayıplar için maddi yardım yaptıklarını duyurdu.