VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Texas Valisi'nden Biden'a gövde gösterisi
Türkiye'den F-35 programına ilişkin kritik açıklama
Kassam Tugayları duyurdu! İşgalci İsrail'e ağır darbe
AK Parti'nin Kahramanmaraş'taki ilçe belediye başkan adayları açıklandı
AK Partili Dağ: İzmir'imizin nasıl bir cennete dönüşebileceğini 1 Nisan sabahı göstereceğiz
Abbas'tan BM'ye "Gazze" çağrısı
05 Şubat 2024 Pazartesi 04:14:00 - Güncelleme:05 Şubat 2024 Pazartesi 04:14:00

Texas Valisi'nden Biden'a gövde gösterisi

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD'de sınır güvenliği anlaşmazlığının devam ettiği Texas'ın Valisi Greg Abbott, beraberinde 14 Cumhuriyetçi valiyle basın toplantısı düzenleyerek, ABD Başkanı Joe Biden'a sınır güvenliği konusunda ortak bir tavır içinde oldukları mesajını verdi.

Hindistan ziyaretinin ardından ABD'ye dönen Texas Valisi Abbott, federal hükümet ve Yüksek Mahkeme ile sınır anlaşmazlığı yaşanan Eagle Pass kentinde sınır noktasında Cumhuriyetçi valilerle ortak basın toplantısı düzenledi.

Aralarında Georgia, Arkansas, Indiana, Missouri ve Tennessee gibi eyaletlerin bulunduğu 14 eyaletin Cumhuriyetçi valisi, Abbott'a desteklerini göstermek amacıyla basın toplantısında kameralar karşısına geçti.

Burada yaptığı konuşmada Biden'a yüklenen Abbott, sınır güvenliğini Washington'ın sağlamaması nedeniyle bu görevin kendilerine kaldığını savundu ve sınır güvenliği konusunda Biden'a karşı diğer Cumhuriyetçi valilerle ortak hareket edeceklerini belirtti.

Sınıra daha fazla dikenli tel çekme vaadinde bulunan Vali Abbott, sınırdan yasadışı göçmen geçişlerini önleyebilmek için gereken tüm tedbirleri almaya devam edeceklerini ifade etti.

Yüksek Mahkemenin federal görevlilerin girmesine izin verdiği Shelby Park'a girişleri kontrol altında tutmaya devam edeceklerini vurgulayan Abbott, "Ne kadar gerekiyorsa o kadar buradayız" dedi.

Diğer Cumhuriyetçi valiler de yaptıkları açıklamalarda Biden yönetimini sınırları yasadışı girişlere açık hale getirdiği suçlamasıyla sert şekilde eleştirdiler.

Texas Valisi Abbott'a gerektiği kadar Ulusal Muhafız ve diğer destek unsurlarından gönderme sözü veren Cumhuriyetçi valiler, bu konuda Texas eyaletinin yanında olduklarını mesajını paylaştı.

Biden hükümeti ile Texas Valisi Abbott arasındaki anlaşmazlık

Texas Valisi Abbott, Biden yönetimini, sınır güvenliği konusunda yeterli önlem almamakla suçlayarak, düzensiz göçmenlerin ABD'ye geçmek için çoğunlukla tercih ettiği Eagle Pass kentindeki sınır bölgesine yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda dikenli tel çekilmesini emretmişti.

Biden yönetimi de sınır güvenliğinin federal hükümetin yetkisi içinde olduğunu belirterek, dikenli tellerin kaldırılması için ABD Yüksek Mahkemesine başvurmuştu.

Yüksek Mahkeme, Meksika sınırının Rio Grande Nehri boyunca çekilen dikenli tellerin kaldırılmasına hükmetmiş ancak Texas Valisi Abbott'un bu karara uymayacağını açıklaması üzerine Biden hükümeti ile arasındaki anlaşmazlık tırmanmıştı.

Texas Ulusal Muhafızları, mahkeme kararına rağmen 23 Ocak'ta ABD sınır devriyesinin işini yapmasına izin vermemiş, dikenli telleri yerleştirmeye devam etmiş, 25 Cumhuriyetçi eyaletin valileri de ortak bildiriyle Texas'ın yanında olduklarını açıklamıştı.

Etiketler : Greg Abbott Texas Valisi Sınır Güvenliği Anlaşmazlığı biden abd
Kızıl saçlarından vazgeçti

Kızıl saçlarından vazgeçti
Hande Ünsal alev alev

Hande Ünsal alev alev
Evliliğim muhteşem gidiyor

Evliliğim muhteşem gidiyor
Pelin Akil: Annelik kaygısı hala var

Pelin Akil: Annelik kaygısı hala var
Bergen şarkısını yorumladı

Bergen şarkısını yorumladı
Gökhan Alkan, ödülünü annesine ithaf etti

Gökhan Alkan, ödülünü annesine ithaf etti
Simge: Ağlamak isteyen beni dinlesin

Simge: Ağlamak isteyen beni dinlesin
Şehir hayatından köye dönüş

Şehir hayatından köye dönüş
Anne oldu

Anne oldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX