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27 Mart 2024 Çarşamba 01:42:00 - Güncelleme:27 Mart 2024 Çarşamba 01:42:00

Terör saldırısında onlarca hayatı kurtarmıştı! Müslüman gence ödül verildi

Kaynak: AA

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Rusya'nın başkenti Moskova'da 'Crocus City Hall' adlı konser salonuna yapılan terör saldırısı esnasında 100'den fazla insanı kurtaran 15 yaşındaki Müslüman genç İslam Halilov'a cesaret ödülü verildi.

Rusya Çocuk Hakları Komiseri Mariya Lvova-Belova, düzenlenen törenle, terör saldırısı esnasında seyircilerin tahliyesine yardımcı olan 15 yaşındaki Halilov'u "Mağdurlara yardım etmede özveri, yiğitlik ve kişisel cesaret sertifikası" ile ödüllendirdi.

Tahliyelere yardımcı olan bir diğer genç 14 yaşındaki Artyom Donskov da aynı ödüle layık görüldü.

Öte yandan Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynutdin de kahraman genç Halilov'u cesareti ve insanları kurtarması nedeniyle Rusya Müslümanları "Hizmet Madalyası" ile ödüllendireceğini duyurdu.

Madalyanın Moskova Merkez Camisi'nde 29 Mart'ta cuma namazında verileceği bildirildi.

Crocus City Hall'de yarı zamanlı olarak vestiyerde çalışan Müslüman genç Halilov, teröristler 22 Mart akşamı konser salonuna silahlı saldırı düzenlerken 100'den fazla kişiyi doğru tahliye koridoruna yönlendirerek kontrolü eline almış, insanların binadan çıkmalarını ve güvenli bir yere ulaşmasını sağlamıştı.

Halilov'un tahliyeyi gerçekleştirdiği anlara ilişkin cep telefonu ile çektiği video görüntüleri sosyal medyada yer almıştı.

MOSKOVA'DA KONSER SALONUNA DÜZENLENEN TERÖR SALDIRISI

Rusya'nın başkenti Moskova'da "Crocus City Hall" adlı konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.

Rusya Soruşturma Komitesi saldırıda 139 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuş, 100'den fazla yaralı olduğu açıklanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de içinde olduğu 11 kişinin yakalandığını bildirmişti.

Etiketler : Müslüman genç Crocus City Hall terör saldırısı
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