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24 Aralık 2023 Pazar 13:00:00 - Güncelleme:24 Aralık 2023 Pazar 13:00:00

Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait yüksek irtifa balonu tespit edildi

Kaynak: AA

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Tayvan Adası çevresinde Çin'e ait yüksek irtifa balonunun tespit edildiği bildirildi.

Tayvan Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi X'teki hesabından yapılan açıklamada, balonun dün gece saatlerinde Ada'nın kuzey ucundaki Keelung kentinin 97 deniz mili (179,6 kilometre) kuzeybatısında 20 bin fitte görüldüğü belirtildi.

Açıklamada balonun, Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattı olan "orta çizgiyi" geçtikten sonra doğuya yönelerek gözden kaybolduğu kaydedildi.

Bakanlık, 18 Aralık'ta aynı bölgede Çin'e ait iki yüksek irtifa balonunun görüldüğünü duyurmuştu.

Şubatta Çin'e ait yüksek irtifa balonunun ABD hava sahasına girmesi, iki ülke arasında gerginliğe yol açmıştı.

22 HAVA ARACI VE 7 GEMİ TESPİT EDİLDİ

Bakanlık açıklamasında, dün akşamdan bu sabah saatlerine kadar balonun dışında Çin'e ait 22 askeri hava aracı ile 7 savaş gemisinin Tayvan Adası çevresinde tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, 22 hava aracından 11'inin, Tayvan Boğazı'ndaki "orta çizgiyi" geçtiği ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği sahada uçtuğu belirtildi.

2 "J-10", 2 "J-11" ve 4 "J-16" tipi savaş jetinin "orta çizgiyi" geçtiği, "Y-8 ASW" tipi deniz devriye, "Y-8 EW" tipi elektronik harp ve "KJ-500" tipi erken uyarı uçaklarının ise ADIZ'ın güneybatısında uçtuğu kaydedildi.

Çin, Tayvan Adası'nı topraklarının parçası, Tayvan Boğazı'nı da kara suları olarak görüyor ve Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.

Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık devam ediyor.

Etiketler : tayvan adası çin gemi üksek irtifa balonunu
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