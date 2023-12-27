Tayland'ın güneyini sel vurdu

Tayland'ın güneyindeki 5 eyalette yaklaşık 70 bin hanenin selden etkilendiği bildirildi.

Bangkok Post'un haberine göre, bir süredir devam eden yağış, Narathiwat, Pattani, Satun, Songkhla ve Yala eyaletlerinde hayatı olumsuz etkiliyor.

Afetle Mücadele ve Yönetimi Dairesi (DDPM) Genel Müdürü Chaiwat Junthirapon, söz konusu eyaletlerde yaklaşık 70 bin hanenin sel felaketinden etkilendiğini söyledi.

Junthirapon, yaşam koşullarını olumsuz etkileyen sel seviyesinin azalma eğiliminde olduğunu dile getirdi.

Ayrıca, The Strait Times'ın haberine göre, ülkenin güneyindeki 5 eyalette selden 10 hastane de ciddi şekilde etkilendi.