Tayland'da çocuk bakımevine düzenlenen silahlı saldırıda çoğu çocuk 30'dan fazla kişi öldü
Kaynak: aa
Tayland'ın kuzeydoğusundaki bir çocuk bakım merkezine düzenlenen silahlı saldırıda en az 30 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Tayland'ın kuzeydoğusundaki Nong Bua Lamphu bölgesinde bir çocuk bakımevine düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre çoğu çocuk 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti.
Polis yetkilileri, eski bir polis memuru olan saldırganın henüz yakalanamadığını söyledi.
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