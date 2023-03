Tatar: Türkiye, depremde enkaz altında kalan KKTC vatandaşlarının kurtarılması için imkanlarını seferber etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) KKTC Cumhurbaşkanlığı, Tatar'ın Türkiye'deki depremlerle ilgili yaptığı açıklamayı yayımladı.

Her zaman olduğu gibi Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk zamanlarında da Türkiye'nin desteğini gördüklerini belirten Tatar, "Türkiye Cumhuriyeti, deprem felaketinde her aşamada yanımızda oldu. Enkaz altında kalan KKTC vatandaşlarının kurtarılması için imkanlarını seferber etti. Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, tüm süreçte bizlere her türlü desteği sağladı." ifadelerini kullandı.

Depremin olduğu 6 Şubat sabahında Başbakan, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu, komutanlar, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı ve diğer yetkililerden oluşan kriz masası kurduklarını anlatan Tatar, bu merkezin son dakikaya kadar özveriyle çalıştığını vurguladı.

Deprem haberinin alınmasıyla Feyzioğlu ve komutanlar aracılığıyla Tunceli Jandarma Özel Harekat ekiplerinin Adıyaman'daki İsias Otel'de gerekli incelemeleri yaptığını, buradan verilen destekle arama kurtarma faaliyetlerine başlandığını belirten Tatar, yine Türkiye'nin yardımıyla bakanlar, aileler, sivil savunma ekipleri, özel arama kurtarma ekipleri ve sağlık personelinin, zor şartlarda Adıyaman'a gönderildiğini kaydetti.

"KKTC KAFİLESİNİN BULUNDUĞU ENKAZA HEMEN MÜDAHALE EDİLMİŞ"

Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başta olmak üzere diğer yetkililerin de tüm süreçte KKTC'yi desteklediğini ve taziyede bulunduklarına işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye Cumhuriyeti makamlarının destekleri sayesinde deprem bölgelerinde bulunan KKTC vatandaşları ülkemize getirilmiş, vatandaşlarımızın hayatını kaybettiği oteller ile ilgili yargı süreci hızlı bir şekilde başlatılmıştır. Otel sahipleri şu an için tutukludur. Sorumluların yargılanması anlamında da Türkiye Cumhuriyeti makamları bize destek vermektedir. Türkiye'nin 11 ilini kapsayan, binlerce enkaz ortaya çıkaran deprem büyük bir drama sebep olmuştur. KKTC kafilesinin bulunduğu enkaza hemen müdahale edilmiş ancak başarılamamıştır, enkaz kum yığınına dönüşmüş ve 100'e yakın insan orada yaşamını yitirmiştir. Bu süreçte Türkiye makamları hep yanımızda olmuştur."

Depremin hemen akabinde ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını fakat Adıyaman'daki İsias Otel'de kalan öğrenci kafilesi "Şampiyon Melekler" başta olmak üzere vatandaşlarını kaybettiklerine dikkati çeken Tatar, cinayet niteliğinde olan ve ihmal tespit edilen Adıyaman'daki otelle ilgili duyulan rahatsızlık ve hassasiyete Türkiye'nin büyük önem verdiğini vurguladı.

Tatar, özellikle öğrenci, öğretmen ve velilerden oluşan kafilenin yaşamını yitirdiği İsias Otel ile ilgili davanın bizzat takipçisi olacağını ifade ederek, deprem sürecinde KKTC'ye desteklerini esirgemeyen Türkiye makamlarına teşekkürlerini iletti.