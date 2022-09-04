Tahıl sevkiyatı sürüyor! 12 gemi daha yola çıktı

Tahıl sevkiyatı sürüyor! 12 gemi daha yola çıktı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bugün sabah itibarıyla tahıl yüklü 12 geminin daha Ukrayna limanlarından ayrıldığını duyurdu.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezinin kontrolünde sürüyor. Bugün sabah itibarıyla 12 gemi daha tahıl yüklü olarak Ukrayna limanlarından ayrıldı" denildi.