04 Eylül 2023 Pazartesi 18:39:00 - Güncelleme:04 Eylül 2023 Pazartesi 18:39:00
Tahıl anlaşması... ABD Dışişleri Bakanlığı: ABD ve Birleşmiş Milletler Türkiye'ye minnettar
ABD Dışişleri Bakanlığı, "Rusya'yı tahıl anlaşmasını uygulamaya çağırıyoruz. ABD ve Birleşmiş Milletler Türkiye'ye minnettar." açıklamasına bulundu.
ABD Dışişleri Bakanlığı, "Rusya'yı tahıl anlaşmasını uygulamaya çağırıyoruz. ABD ve Birleşmiş Milletler Türkiye'ye minnettar." açıklamasına bulundu.
"Karadeniz Tahıl Girişiminin devam ettirilmesi gerektiğine inanıyoruz"
Putin'den tahıl koridoru açıklaması
Ayrıntılar geliyor...
- "Liderlerimizin New York'ta gerçekleştireceği buluşma için zemin hazırlıyoruz"
- ABD Dışişleri Bakanlığı: ABD ve Birleşmiş Milletler Türkiye'ye minnettar
- Almanya: Türkiye'nin Karadeniz Tahıl Girişimini yeniden rayına oturtma çabaları önemli
- Almanya ve Fransa'nın ortak muharebe tankı projesi tehdit altında
- Türk askeri çekildiği an GKRY'deki ırkçı saldırıların hedefinin Kıbrıs Türkleri olacağını söyledi
- Putin'den tahıl koridoru açıklaması