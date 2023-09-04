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04 Eylül 2023 Pazartesi 18:39:00 - Güncelleme:04 Eylül 2023 Pazartesi 18:39:00

Tahıl anlaşması... ABD Dışişleri Bakanlığı: ABD ve Birleşmiş Milletler Türkiye'ye minnettar

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ABD Dışişleri Bakanlığı, "Rusya'yı tahıl anlaşmasını uygulamaya çağırıyoruz. ABD ve Birleşmiş Milletler Türkiye'ye minnettar." açıklamasına bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, "Rusya'yı tahıl anlaşmasını uygulamaya çağırıyoruz. ABD ve Birleşmiş Milletler Türkiye'ye minnettar." açıklamasına bulundu.

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Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : abd dışişleri bakanlığı abd rusya türkiye tahıl anlaşması
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