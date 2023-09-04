Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi şehrindeki Rus Sanatoryum'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşme sonrası ortak basın toplantısında konuştu.

"Karadeniz Tahıl Girişiminin devam ettirilmesi gerektiğine inanıyoruz"

Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin önemine dikkat çeken Putin, Türkiye ile çok yönlü işbirlikleri olduğunu, bunun temelinde ise karşılıklı yarara dayalı iyi komşuluk ilişkilerinin bulunduğunu ifade etti. Putin, tüm alanlarda ilişkilerin olumlu şekilde geliştiğini dile getirdi.

Putin, Erdoğan ile yaptığı görüşmenin yapıcı bir atmosferde gerçekleştiğini, güncel uluslararası ve bölgesel konuları değerlendiklerini bildirdi.

Ticaret hacminde daha etkin şekilde milli para birimleri kullandıklarını hatırlatan Putin, "Ticari ilişkimizde dolar ve avro payı sürekli düşüyor. Bizim Merkez Bankalarımız iki ülkenin finansal ve kredi kurumları arasında muhabir hesap oluşturuyorlar. Karşılıklı ticarette yerli para birimi kullanımı konusunda kararlılığımızı teyit ettik. Dolar ve avroyu daha az kullanma konusunda hemfikiriz." dedi.

Putin, enerji alanında işbirliğinin stratejik nitelikte olduğunu vurgulayarak, Akkuyu Nükleer Santrali'nde gelecek yıl ilk ünitenin çalışmaya başlaması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

TürkAkım ve Mavi Akım doğal gaz boru hatları üzerinden geçen sene 21,5 milyar metreküp doğal gaz sevk edildiğini söyleyen Putin, bu yılın ilk 7 ayında ise 10 milyar metreküp doğal gaz gönderdiklerini dile getirdi.

Putin, "Rusya doğal gaz konusunda her zaman Türkiye'nin sorumlu ve en büyük partneri olacaktır. Üçüncü ülkelere de doğal gaz sevk edeceğimizi söyleyebiliriz. İlerde de Türk ekonomisine bu ucuz ve etkili yakıtın sevkiyatına devam edeceğiz. Onun için Türkiye'de doğal gaz dağıtım merkezi kurulmasını teklif ettik." diye konuştu.

Türkiye'de doğal gaz merkezi projesi konusunda çalışmaların sürdüğünü anlatan Putin, "Gazprom, BOTAŞ'a yol haritasını sundu, sırada ortak çalışma grubunun kurulması var." ifadesini kullandı.

Putin, geçen yıl Rusya'dan Türkiye'ye 5 milyon turistin gittiğini, bu yılın ilk yarısında ise 2,2 milyon turistin Türkiye'de dinlendiğini belirterek, "İnanıyoruz ki aynı şekilde hızlı tempo gelişmeye devam edecek." dedi.

Karadeniz Tahıl Girişimi'nden ayrılma kararına mecbur kaldıklarının altını çizen Putin, şunları kaydetti:

"Batı, Rus tarım ve gübre ihracatının açılmasını engelliyor. Ukrayna tarafı insani koridorları sivil ve askeri tesislere terör saldırısı yapmak için kullandı. Söz konusu anlaşmanın sona ermesi küresel gıda pazarını çok etkilemedi. Üretim bakımından bir sorun yok ama dağıtım konusunda bir sorun var. Bunun Karadeniz girişimiyle hiçbir alakası yok."

"TAHIL KORİDORUNU RUS TARIM ÜRÜNLERİNE YAPTIRIMLAR KALDIRILIRSA CANLANDIRMAK İSTİYORUZ"



Ukrayna'dan çıkan gıdaların yüzde 70'nin gelişmiş ülkelere ulaştığını dile getiren Putin, "İlkesel tutumuzu tekrar etmek istiyorum. Tahıl koridorunu canlandırmak istiyoruz, bunu yapacağız. Bir şartla yapacağız. Tarım ürünlerimizin de engelsiz şekilde denize çıkmasını istiyoruz. Rus tarım ürünlerinin ihracatı ile tüm yaptırımlar kaldırılırsa bunu yapmaya hazırız." dedi.

Rusya olarak dünya gıda piyasasındaki fiyatları stabilize etmek için ellerinden geleni yapmak için projeleri olduğunu ifade eden Putin, Rusya'dan 1 milyon ton tahılın imtiyazlı fiyatla Türkiye üzerinden una çevrilerek Katar'ın finansmanı ile ihtiyaç sahibi ülkelere gönderebileceklerini söyledi.

Rus lider Putin, Suriye'de Türkiye ile olan işbirliğine değer verdiklerini vurgulayarak, Türkiye'nin bu ülkedeki krizin çözümü konusundaki temel ilkelerde hemfikir olduklarını belirtti. Putin, Libya'da da kapsamlı bir çözümden yana olduklarını vurguladı.

"ERDOĞAN UKRAYNA KRİZİNİN ÇÖZÜLMESİNE BÜYÜK ÖNEM VERİYOR"



Ukrayna krizi ve Karadeniz Tahıl Girişimi'nin önemine ilişkin soruyu cevaplayan Putin, Erdoğan'ın Ukrayna krizinin çözülmesine büyük önem verdiğini aktardı. Bu görüşmede de buna büyük önem verdiğinin altını çizen Putin, Türkiye'de Erdoğan'ın katılımıyla Rus ve Ukrayna heyetleri arasında geçmişte mutabakata varıldığını hatırlattı.

Ukrayna'nın bu müzakerelerde üzerinde varılan mutabakat belgelerini çöpe attığını belirten Putin, bu mutabakatlara kimsenin dönmediğini, yeni girişimlerin olduğunu ancak bu girişimlerin ise Rusya ile hiçbir zaman görüşülmediğini dile getirdi.

Putin, "Arabuluculuk girişimlerini hiçbir zaman reddetmedik. Çin'in de Afrika ülkelerinin de girişimleri var. Sayın Erdoğan'a da çabaları için müteşekkiriz." ifadelerini kullandı.

Tahıl Anlaşması'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve BM'nin ara buluculuğu ile katıldıklarını dile getiren Putin, şöyle devam etti:

"Rus tarafına vaat edilenlerin hiçbiri yerine getirilmedi. Anlaşmanın uzatılmasını istediler biz uzattık. İki kez bunu yaptık ama bize verilen vaatler yerine getirilmedi. Üçüncü kez de rica ettiler ama biz yine uzattık. Batılı partnerlerimiz bizi dolandırdı. Birkaç gün içinde sözler yerine getirilsin, biz bu tahıl koridorunun devam etmesi için kendi çabalarımızı sarf ederiz. Biz bu anlaşmaya karşı değiliz. Önümüzdeki günlerde eğer bütün vaatler yerine getirilecekse biz bu girişime döneceğiz. Buna bir şey ilave etmeye gerek yok."

Tahıl koridorlarının Ukrayna tarafından askeri amaçlarla kullanıldığına dikkat çeken Putin, TürkAkım ve Mavi Akım doğal gaz boru hatlarına da saldırı teşebbüslerinin olduğunu sözlerine ekledi.