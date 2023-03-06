Suudi Arabistan'da depremzedeler için toplanan bağış, 126 milyon doları aştı

Suudi Arabistan'da depremzedeler için toplanan bağış, 126 milyon doları aştı

Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezine ait Sahem Platformu verilerine göre, "Katkılarınız Türkiye ve Suriye'deki depremzedelerin acılarını hafifletiyor" temasıyla devam eden yardım kampanyasında bağışçıların sayısı 2 milyonu geçti.

Toplanan bağış miktarı 474 milyon 768 bin riyale (126,4 milyon dolar) ulaşırken, bağışçı sayısı da 2 milyon 30 bin 561 olarak kaydedildi.

Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi, 7 Şubat'ta Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için süre sınırı belirlemeksizin yardım kampanyası başlatmıştı.

Suudi Arabistan, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere 14 yardım uçağı, konteyner evler ve arama kurtarma ekipleri gibi yardımlarda da bulunmuştu.