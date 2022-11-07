VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'de ara seçimlerde yarışacak Kongre adaylarının yüzde 20'si asker kökenli
Pakistan, iklim değişikliği sebebiyle yaşanan felaket için tazminat arayışında
DSÖ: Sıcak hava dalgaları Avrupa'da 15 bin kişinin ölümüne sebep oldu
Dışişleri'nden İdlib'deki saldırıya kınama
İran, Norveç'in Tahran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı
Miçotakis: Ege'de doğalgaz arayacağız!
Suudi Arabistan: Yeşil Orta Doğu Girişimi'ne 2,5 milyar dolar destek vereceğiz
Tramvay yoluna giren cip seferlerin aksamasına neden oldu
Fransa: İklim taahhütlerimizi Rusya'nın enerji tehdidine feda etmeyeceğiz
NATO'dan Kosova ve Sırbistan'a "gerginliği artırmayın" çağrısı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'ye gidiyor
Bakan Akar'dan 'Azerbaycan ve Ermenistan' açıklaması
Endonezya'da mahsur kalan petrol gemisinin kurtarılması 1 ay sürebilir
Elon Musk'tan kararsız seçmene Cumhuriyetçilere oy verme çağrısı
Başkan Erdoğan duyurdu: Yarın hesaplara yatırılacak
Putin, orduya çağrılanlardan 50 bin kişinin muharebe birliklerinde yer aldığını bildirdi
ABD heyetiyle toplantı sona erdi! MSB'den açıklama
Motokurye, 'yol verme' kavgasında öldürüldü: 1 şüpheli tutuklandı
Bakan Özer: 6 bin 970 köy okulunun tamamını açacağız
Seren Serengil hakkında zorla getirilme kararı çıkarıldı!
Niğde'de 2 milyon 100 bin dolu makaron ele geçirildi
Pamukkale 'traverten temalı jeopark' olma yolunda
Mantardan zehirlenen 3 kişi hayatını kaybetti
BioNTech, 2022 için Kovid-19 aşısı geliri tahminini 16-17 milyar avroya yükseltti
07 Kasım 2022 Pazartesi 23:07:00 - Güncelleme:07 Kasım 2022 Pazartesi 23:07:00

Suudi Arabistan: Yeşil Orta Doğu Girişimi'ne 2,5 milyar dolar destek vereceğiz

Kaynak: AA

ABONE OL

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ülkesinin önümüzdeki 10 yıl içinde Yeşil Orta Doğu Girişimi'ni desteklemek için 2,5 milyar dolar katkıda bulunacağını söyledi.

Bin Selman, bu yıl Mısır'ın Şarm eş-Şeyh şehrinde yapılan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı (COP27) kapsamında Mısır ve Suudi Arabistan'ın başkanlığında düzenlenen 2. Yeşil Orta Doğu Girişimi toplantısında konuştu.

Riyad'da 2021'de başlatılan girişimin, bölgedeki karbon emisyonlarını azaltmak ve 50 milyar ağaç dikmek için çalıştığını kaydeden bin Selman, ülkesinin, girişimin sekreteryasının genel merkezine ev sahipliği yapmaya ve girişimin projelerini ve genel sekreterliğin bütçesini önümüzdeki 10 yıl boyunca desteklemek için 2,5 milyar dolar katkıda bulunmaya karar verdiğini belirtti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi de girişimi iklim değişikliğiyle mücadele çerçevesinde önemli ve mükemmel bir fırsat olarak nitelendirdi.

İklim değişikliklerinden en çok Orta Doğu'nun etkilendiğini aktaran Sisi, mücadele kapsamında daha fazla yatırım, finansman ve yapıcı fikirlerin harekete geçirilmesi çağrısında bulundu.

Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Mişal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah da girişimin bölge için önemli bir dönüm noktası olduğunu, iklim değişikliğiyle mücadele için bir temel teşkil ettiğini, bölgesel ve uluslararası düzeyde pek çok amaca ulaştığını ve ulusal düzeyde fayda sağladığını söyledi.

YEŞİL ORTA DOĞU GİRİŞİMİ'NİN İLK TOPLANTISI RİYAD DA YAPILMIŞTI

Ortak çevresel taahhütlerin uygulanmasına yönelik iş birliğini güçlendirmeyi hedefleyen 1. Yeşil Orta Doğu Girişimi Zirvesi, 25 Ekim 2021'de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılmıştı.

Veliaht Prens bin Selman, zirvede yaptığı konuşmada, bölgede meydana gelecek fırtınalar için erken uyarı verecek bir merkez kurulacağını açıklamıştı.

Bölgede sürdürülebilir balıkçılık ve bulut tohumlama olarak bilinen yapay yağmur yağdırma için de merkezlerin kurulacağını duyuran Bin Selman, düşük karbonlu döngüsel ekonomi için iş birliği platformu oluşturulacağını ifade etmişti.

Bin Selman, Yeşil Orta Doğu Girişimi'nin gelecekteki çalışmalarını desteklemek için kar amacı gütmeyen Yeşil Girişim Vakfı'nın kurulacağını da sözlerine eklemişti.

Öte yandan Yeşil Orta Doğu Girişimi için 10,4 milyar dolar bütçe ayrıldığı ve bütçenin yüzde 15'inin Suudi Arabistan tarafından karşılanacağı kaydedilmişti.

Suudi Arabistan, ayrıca 23-25 Ekim 2021 tarihleri arasında "Yeşil Suudi Girişimi Forumu'na" ev sahipliği yapmıştı.

"Yeşil Suudi Girişimi Forumu" ve "Yeşil Orta Doğu Girişimi Zirvesi" girişimleri, bölgeye 50 milyar ağaç dikmeyi ve tüm dünyadan atmosfere salınan karbon emisyonunu yüzde 10'dan fazla azaltmayı hedef alan bir plan çerçevesinde küresel iklimin istikrarlı bir durumda korunmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Etiketler : Bin Selman Suudi Arabistan destek
Çaya 50 TL vermeyin

Çaya 50 TL vermeyin
İşte Ela bebek

İşte Ela bebek
üçü bir arada

üçü bir arada
Güven veren aşk gezide başlamış

Güven veren aşk gezide başlamış
Beni rock yıldızı gibi hissettirin

Beni rock yıldızı gibi hissettirin
Michelin buluşma

Michelin buluşma
Mutfak alışverişi

Mutfak alışverişi
Armut dibine düştü

Armut dibine düştü
Armut dibine düştü

Armut dibine düştü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX