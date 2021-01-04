04 Ocak 2021 Pazartesi 22:11:00 - Güncelleme:04 Ocak 2021 Pazartesi 22:11:00
Suudi Arabistan ile Katar sınırların açılması için anlaşmaya vardı
Kuveyt Dışişleri Bakanı, Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının bu akşam itibarıyla açılması için anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Kuveyt Dışişleri Bakanı, Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının bu akşam itibarıyla açılması için anlaşmaya varıldığını açıkladı.
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