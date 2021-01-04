Suudi Arabistan ile Katar sınırların açılması için anlaşmaya vardı

Suudi Arabistan ile Katar sınırların açılması için anlaşmaya vardı

Kuveyt Dışişleri Bakanı, Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının bu akşam itibarıyla açılması için anlaşmaya varıldığını açıkladı.