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17 Aralık 2023 Pazar 16:49:00 - Güncelleme:17 Aralık 2023 Pazar 16:49:00

Suriye'deki ABD üslerine SİHA'lı saldırı

Kaynak: AA

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Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko ve Ömer gaz sahasına saldırı gerçekleştirildi.

ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko ve Ömer gaz sahasına aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile saldırı düzenlendi.

Saldırılarda, gaz sahasında herhangi bir zayiat olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları, ABD destekli terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.

İRAN'IN MESAJLARI

İran devlet televizyonu, 19 Ekim'de, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının durdurulmaması halinde Tahran'ın "direniş güçleri" olarak adlandırdığı bölgedeki müttefiklerince nasıl saldırıya uğrayabileceğini anlatan haber yayınlamıştı.

Görüntülü haberde, İsrail'in kuzeyden Hizbullah, doğudan Irak ve Suriye'deki milis güçlerle, güneyden de Yemen'deki Husiler tarafından füzeler ve insansız hava araçlarıyla eş zamanlı hedef alınacağı harita üzerinde gösterilmişti.

İran, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının durdurulması için birçok kez en üst düzeyde çağrıda bulunmuştu.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, 17 Ekim'deki bir konuşmasında, İsrail'in saldırılarının devam etmesi halinde "direniş güçlerinin" harekete geçeceğini söylemişti.

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da 19 Ekim'de yaptığı açıklamada, çatışmanın bölgeye yayılma ihtimalini dillendirmişti.

İran; Lübnan Hizbullahı, Suriye ve Irak'ta desteklediği milisler ve Yemen'deki Husileri "direniş güçleri" olarak adlandırıyor.

Etiketler : Gazze filistin israil
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