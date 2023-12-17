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17 Aralık 2023 Pazar 21:01:00 - Güncelleme:17 Aralık 2023 Pazar 21:01:00

Suriye ordusunun Halep kırsalındaki saldırısında 7 sivil hayatını kaybetti

Kaynak: AA

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Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin Halep ilinin batısına düzenlediği saldırıda 7 sivil hayatını kaybetti, 5 sivil yaralandı.

Halep'in Aincara ve Kubtan köyünde konuşlu Suriye ordusuyla İran destekli yabancı terörist gruplar, Halep'in batısındaki Daret İzze ilçesine ve Ebzimo köyüne karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenledi.

Sivil Savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre, Daret İzze ilçesinde 5 sivil yaşamını yitirdi, 5 sivil yaralandı. Ebzimo köyünde 2 sivil öldü.

Yaralılar, çevredeki hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan Suriye ordusunun, gün içerisinde İdlib kent merkezine de düzenlediği saldırılarda yaralanan sivil sayısı 15'e ulaştı.

İDLİB'DEKİ DURUM

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Suriye yönetiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı.

Şam yönetimi, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar, Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 döneminde saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Etiketler : Suriye saldırısı Halep Esed rejimi+sivil kayıplar
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