VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Teröre geçit yok: 13 terörist etkisiz hale getirildi
İsrail 'vurmayacağız' dediği kilise ve manastırı da bombaladı
DEM Partili vekilden küstah sözler: Bebek katiline özgürlük istedi
Büyükçekmece'de apartman önünde el bombası bulundu
Tır şoförünü rehin alan şahıs: "İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya dışında kimseye teslim olmam"
Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir kişi tır şoförünü rehin aldı... Ekipler harekete geçti
23 Aralık 2023 Cumartesi 18:00:00 - Güncelleme:23 Aralık 2023 Cumartesi 18:00:00

Suriye ordusu sivilleri hedef aldı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: AA

ABONE OL

Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin Halep ilinin batısındaki Kefertal köyüne düzenlediği saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti, 2 sivil yaralandı.

Halep'in Bisarton köyünde konuşlu Suriye ordusu ile İran destekli yabancı terörist gruplar, Halep'in batısındaki Kefertal köyüne İran'a ait İHA ile saldırı düzenledi.

Sivil Savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre, söz konusu saldırıda 1 sivil öldü, 2 sivil yaralandı.

Yaralılar, çevredeki hastaneye kaldırıldı.

Etiketler : suriye saldırı kefertal
Buray: Barış Manço yolunda ilerliyorum

Buray: Barış Manço yolunda ilerliyorum
Milyonluk anlaşma

Milyonluk anlaşma
Fazıl Say'dan dikkat çeken 'Cem Adrian' açıklaması! "Beyoğlu'nda tarot falı bakarak para kazanıyordu"

Fazıl Say'dan dikkat çeken 'Cem Adrian' açıklaması! "Beyoğlu'nda tarot falı bakarak para kazanıyordu"
"Yaşadığım anın kıymetini biliyorum"

"Yaşadığım anın kıymetini biliyorum"
Biz bu cihana sığmayız

Biz bu cihana sığmayız
Cem Karaca sorumluluğu

Cem Karaca sorumluluğu
Songül'ün de sahneleri engellenmiş

Songül'ün de sahneleri engellenmiş
Fanlardan Time Square jesti

Fanlardan Time Square jesti
"Aileme bakışımı değiştiren bir film"

"Aileme bakışımı değiştiren bir film"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX