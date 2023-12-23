Suriye ordusu sivilleri hedef aldı: 1 ölü, 2 yaralı
Kaynak: AA
Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin Halep ilinin batısındaki Kefertal köyüne düzenlediği saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti, 2 sivil yaralandı.
Halep'in Bisarton köyünde konuşlu Suriye ordusu ile İran destekli yabancı terörist gruplar, Halep'in batısındaki Kefertal köyüne İran'a ait İHA ile saldırı düzenledi.
Sivil Savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre, söz konusu saldırıda 1 sivil öldü, 2 sivil yaralandı.
Yaralılar, çevredeki hastaneye kaldırıldı.
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