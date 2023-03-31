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31 Mart 2023 Cuma 00:35:00 - Güncelleme:31 Mart 2023 Cuma 00:35:00

Stoltenberg, TBMM'nin Finlandiya'ya NATO onayını memnuniyetle karşıladı

Kaynak: AA

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesini memnuniyetle karşıladı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, TBMM'de yapılan oylamanın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Finlandiya'nın NATO'ya katılım onayının TBMM'de tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Stoltenberg, "Bu bütün NATO ailesini daha güçlü ve daha güvenli yapacaktır." ifadesini kullandı.

Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilmişti.

Etiketler : NATO Stoltenberg Finlandiya

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