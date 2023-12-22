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Stoltenberg: Putin Ukrayna'yı sonsuza dek kaybetti
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22 Aralık 2023 Cuma 15:07:00 - Güncelleme:22 Aralık 2023 Cuma 15:07:00

Stoltenberg: Putin Ukrayna'yı sonsuza dek kaybetti

Kaynak: AA

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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Putin'in bu savaşla Ukrayna'yı sonsuza kadar kaybettiğini belirtti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna ile arasındaki savaşın Rusya açısından stratejik bir yenilgi olduğunu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı sonsuza kadar kaybettiğini savundu.

Stoltenberg, Alman Haber Ajansının (DPA) sorularını yanıtladı.

Savaş alanındaki durumun çok zor olduğunu ve cephe hattında son haftalarda pek değişim olmadığını ifade eden Stoltenberg, şunları kaydetti:

"Ancak nereden başladığımızı hatırlamamız gerekiyor. Rusya, 24 Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgal ettiğinde çoğu kişi, birkaç gün içinde Kiev'in kontrolünü ele geçireceğinden korkuyordu. O zamandan bu yana Ukraynalılar, başlangıçta işgal ettikleri toprakların yüzde 50'sini kurtarmayı başardı. Kiev, Harkov ve Herson'da büyük muharebeler kazandılar, bunlar dikkate değer askeri zaferler. Ukrayna, kendisini egemen ve bağımsız bir devlet olarak ortaya koydu ve bu süreçte Rusya'ya ağır kayıplar verdirdi."

"PUTİN, RUSYA'NIN KOMŞULARINA HÜKMEDEBİLECEĞİ BİR AVRUPA İSTİYOR"

Stoltenberg, Rusya'nın kayıplarıyla ilgili soruyu şöyle yanıtladı:

"Bu işgalin sözde amacı Ukrayna'nın NATO ve Avrupa Birliği'ne (AB) doğru ilerlemesini engellemekti. Putin, Rusya'nın komşularına hükmedebileceği bir Avrupa istiyor ancak Ukrayna, şu anda NATO ve AB'ye her zamankinden daha yakın. Bu, Rusya için büyük bir stratejik yenilgidir. Başkan Putin, Ukrayna'yı sonsuza kadar kaybetmiştir. Buna ek olarak Rusya yüzlerce uçağını, binlerce tankını kaybetti ve 300 bin askeri öldü ya da yaralandı. Rusya, ayrıca siyasi olarak daha da izole oldu ve ekonomisi zayıfladı. Enflasyon yükseliyor ve yaşam standardı düşüyor."

Brüksel'de oturup savaş alanında çok zor kararlar verenleri yargılamak konusunda çok ihtiyatlı olduğunu belirten Stoltenberg, Ukrayna'nın cephede önemli bir ilerleme kaydedememesinin nedenlerine ilişkin, "Rus ordusu, büyük mayın tarlaları yaptı, siperler kazdı. Savaş tankları için, iyi hazırlanmış savunma hatları inşa etmek için zamanı oldu. Bu savunma hatlarına nüfuz etmek zordur, özellikle de bu operasyonları gerçekten destekleyebilecek bir hava gücünüz yoksa." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : putşn stoltenberg nato ukrayna
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