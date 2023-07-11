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11 Temmuz 2023 Salı 16:03:00 - Güncelleme:11 Temmuz 2023 Salı 16:03:00

Srebrenitsa soykırımının 30 kurbanı daha toprağa verildi

Kaynak: AA

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Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te işlenen soykırımda katledilen 30 kurbanın cenazesi, Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedildi.

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te işlenen soykırımda katledilen 30 kurbanın cenazesi, Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedildi.

Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen ve Sırp güçler tarafından en az 8 bin 372 Boşnak sivilin acımasızca katledildiği soykırımda kimlik tespiti yapılan 30 kurban için Potoçari Anıt Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

Törene, Bosna Hersek devlet yetkililerinin yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, ülkedeki diplomatik misyon şefleri ve kurbanların yakınları katıldı.

Bosna Hersek İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Husein Kavazovic kurbanların cenaze namazını kıldırdı.

Şehitler için yapılan duanın ardından tek tek isimleri okunan 30 soykırım kurbanın cenazeleri, daha önce hazırlanan mezarlarına taşınarak yakınları tarafından toprağa verildi.

Soykırım kurbanlarının defnedilmesi sırasında duygusal anlar yaşandı, hem aileler hem de defin işlemine katılanlar gözyaşlarını tutamadı.

Bu yıl toprağa verilen 30 soykırım kurbanından en genci öldürüldüğünde 15 yaşında olan Elvir Salcinovic, en yaşlı kurban ise 65 yaşındayken öldürülen Nezir Muminovic.

Soykırımın 28'inci yılında toprağa verilen kurbanlar ve doğum tarihleri şöyle:

Dzemail Alic (1962), Mevlid Aljic (1957), Halil Avdic (1975), Esad Dzanic (1968), Semir Dozic (1977), Mujo Esmic (1940), Sakib Garaljevic (1971), Mehmed Gerovic (1945), Ahmedin Halilovic (1976), Senid Hodzic (1975), Sabid Ibrahimovic (1974), Hasib Ibrahimovic (1946), Saban Ibric (1935), Redo Jahic (1935), Esed Klempic (1979), Zuhdjia Lemes (1949), Idriz Mehinovic (1950), Mustafa Mekanic (1979), Vejsil Mujanovic (1943), Hasib Mujanovic (1965), Himzo Mujic (1959), Nezir Muminovic (1930), Bekir Music (1972), Ekber Ridic (1972), Elvir Salcinovic (1980), Sabahudin Selimovic (1964), Nisad Selimovic (1976), Hasan Smajlovic (1959), Rifet Tabakovic (1966), Husein Zukic (1932).

BABA VE OĞUL BİRLİKTE GÖMÜLDÜ

Bu yıl gömülen kurbanlar arasında dört reşit olmayan kişi var. Katledildiğinde 15 yaşında olan Elvir Salcinovic'in yanı sıra öldürüldüklerinde 16 yaşında olan Mustafa Mekanic, Esed Klempic ile 17 yaşında olan Semir Dozic de toprağa verildi.

Srebrenitsa'da katledilen baba-oğul Vejsil ve Hasib Mujanovic de yan yana gömüldü.

SOYKIRIMDA 28 YILDA DEFNEDİLENLERİN SAYISI 6 BİN 751'E YÜKSELDİ

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin hemen ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrol ettiği bölgeye gitmesine izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık bölgede, fabrikalarda ve depolarda öldürdü ve katledilenler toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Bu arada, Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedilen soykırım kurbanı sayısı 6 bin 751'e yükseldi.

Etiketler : Srebrenitsa soykırımı Bosna Hersek Potoçari Anıt Mezarlığı
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