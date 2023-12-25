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Soykırımın finansörü ABD! İsrail'e 230 uçak ve 20 gemi dolusu silah
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25 Aralık 2023 Pazartesi 19:24:00 - Güncelleme:25 Aralık 2023 Pazartesi 19:24:00

Soykırımın finansörü ABD! İsrail'e 230 uçak ve 20 gemi dolusu silah

Kaynak: AA

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İsrail basınına göre ABD, Gazze'de soykırımını sürdüren işgalci İsrail'e 230 uçak ve 20 gemi dolusu silah gönderdi.

ABD'nin, Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana İsrail'e silah yüklü 20 gemi ve 230 uçak gönderdiği belirtildi.

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinin haberinde, ABD'nin gönderdiği silahlar ve bu silahların içeriğiyle ilgili bilgi verildi.

Buna göre ABD, şu ana kadar İsrail'e 230 uçak ve 20 gemi dolusu silah gönderdi. Bu silahların içinde top mermisi, zırhlı araçlar ve askerler için temel savaş ekipmanları da yer aldı.

Haberde İsrail Savunma Bakanlığından üst düzey bir yetkiliye dayandırılarak mühimmatların nasıl kullanıldığına ilişkin bilgi verildi.

Yetkiliye göre İsrail ordusu, savaş öncesi sahip olduğu mühimmatların büyük kısmını kullanırken, Hizbullah'a karşı geniş çaplı bir savaşa hazırlıklı olmak için depolarını da doldurdu.

Haberde İsrail ordusunun, Lübnan cephesinde saldırı ve hava savunması için tahsis edilen mühimmatlara dokunmadığına dikkat çekildi.

"Gazze'deki tehdidin" Tel Aviv'in beklediğinden daha büyük çıktığına işaret edilen haberde, çatışmalarda ölen ve yaralanan İsrail askerlerinin sayısının çok fazla olduğu, bu durumun, askerlerin tehlikeli bölgelerdeki faaliyetlerini kolaylaştırmak amacıyla kullanılan silahların kapsamı ve gücü hakkında tartışmaları gündeme getirdiği vurgulandı.

Etiketler : İSRAİL ABD SOYKIRIM YARDIM
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