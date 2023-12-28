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Soykırım karanlığı Gazze'yi yokluğa sürükledi: Yüzde 40'ı açlıkla karşı karşıya!
28 Aralık 2023 Perşembe 18:53:00 - Güncelleme:28 Aralık 2023 Perşembe 18:53:00

Soykırım karanlığı Gazze'yi yokluğa sürükledi: Yüzde 40'ı açlıkla karşı karşıya!

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA), Gazze Şeridi nüfusunun yüzde 40'ının açlık riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

UNRWA, Gazze Şeridi nüfusunun yüzde 40'ının açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

UNRWA Gazze Direktörü Thomas White, ajansın X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

"Gazze'de her gün yiyecek ve su bulmak için hayatta kalma mücadelesi verildiğini" belirten White, şunları kaydetti:

"Gazze Şeridi felaket boyutunda açlık sorunu yaşıyor; nüfusun yüzde 40'ı şu anda açlık tehlikesiyle karşı karşıya. Gerçek şu ki Gazze halkı için daha fazla yardıma ihtiyacımız var ve geriye kalan tek umut insani ateşkestir."

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bin 800'ü çocuk, 6 bin 300'ü kadın olmak üzere, 21 bin 320 Filistinli öldürüldü, 55 bin 603 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 167'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 501 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 314 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 129 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

Etiketler : GAZZE AÇLIK İSRAİL SOYKIRIM
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