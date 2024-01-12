Şoygu, Rusya'da yüksek hassasiyetli mühimmatın üretimini arttırma talimatı verdi

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Şoygu, Moskova bölgesinde savunma alanında faaliyet gösteren ve devlet siparişlerini yerine getiren "Taktik Füze Silahları" fabrikasını ziyaret etti.

Fabrikada yüksek hassasiyetli silah üretim sürecini denetleyen Şoygu'ya, söz konusu silahla ilgili sürece dair bilgi verildi.

Şoygu, işletme yöneticileriyle yaptığı toplantıda, ülkesinde yüksek hassasiyetli mühimmatın üretimini arttırma ve bunları modernleştirme talimatı verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen yıl ülkesinde savunma alanındaki devletin siparişlerini yerine getirmeyen işletmelere kayyum atanmasına izin veren kararname imzalamıştı.