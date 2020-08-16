Somali'de bombalı saldırı: 1 ölü, 28 yaralı

Somali'de otele bombalı saldırı: 1 ölü, 28 yaralı
Kaynak: IHA
Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir otele bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Somali’nin başkenti Mogadişu’daki Lido Plajı’nda bulunan Elite Otel’e bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Bombalı saldırının ardından otele girmeye çalışan saldırganlar ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. İlk belirlemelere göre saldırıda en az 1 kişinin hayatını kaybettiği, 28 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, olayın arkasında Eş Şebab terör örgütü olduğu düşünülüyor.
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