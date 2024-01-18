Soğuk savaş sonrası en büyük tatbikat olacak! Sarsılmaz Savunucu 2024'ün tarihi belli oldu
Kaynak: AA
NATO'nun soğuk savaş sonrası en büyük askeri tatbikatı Sarsılmaz Savunucu 2024'ün gelecek hafta başlayacağı açıklandı.
NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Christopher Cavoli, Brüksel'de dün başlayan NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısının ardından basına açıklama yaptı.
Orgeneral Cavoli, 31 NATO üyesi ve aday ülke İsveç'ten yaklaşık 90 bin askerin katılacağı tatbikatın mayıs sonuna kadar süreceğini söyledi.
Cavoli, "İttifak, güçlerini Kuzey Amerika'dan Atlantik ötesine hareket ettirerek Avrupa-Atlantik alanını takviye etme kabiliyetini gösterecek." dedi.
NATO'nun soğuk savaş dönemi sonrası en büyük tatbikatının Almanya, Polonya ve Baltık ülkelerinde yapılması ve Rusya ile muhtemel savaş senaryolarını içermesi bekleniyor.
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