VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Sırbistan Cumhurbaşkanı: Rus petrol fiyatının sınırlandırılması kararı 1 Aralık'a ertelendi
Başkan Erdoğan, Prag'dan ayrıldı
Bakan Koca: Ayrı coğrafyalardaki kardeşlerimize sağlık alanında destek sağlamakta kararlıyız
Bakan Nebati, Mairead McGuinness ile görüştü
Aliyev'den Ermenistan mesajı: Barış süreci hızlandırıldı
Başkan Erdoğan: Ermenistan ile normalleşme hedefine ulaşacağımıza inanıyorum
Başkan Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul etti
İstanbul Valiliği uyardı: Rüzgar ve fırtınaya dikkat
TFF, "Şeffaflık Tescil Teknolojisi"ni 2 ve 3. liglerde de uygulayacak
PFDK, 6 Süper Lig kulübüne çeşitli cezalar verdi
Biden'dan OPEC+ kararının ardından "alternatiflere bakıyoruz" mesajı
Türkiye'den Tayland'daki anaokulu saldırısında ölenler için taziye mesajı
Başkan Erdoğan'dan Prag'da diplomasi trafiği
Florida'yı vuran Ian Kasırgası eyaletteki konut sorununu artırdı
Lübnan'da mudilerin banka baskınları sürüyor
Başkan Erdoğan, liderlerle aile fotoğrafına katıldı
İsrail, deniz sınırı anlaşma taslağında Lübnan'ın değişiklik taleplerini reddetti
Ukrayna: Herson bölgesinde 400 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı
IMF Başkanı Georgieva: Resesyon riskleri artıyor
"Uyuşturucu trafiği rotası Türkiye'deki yakalanmaların çokluğuyla güneye kaydı"
BM İnsan Hakları Konseyinde, Çin'deki Uygurların insani durumunun görüşülmesi teklifi reddedildi
Ukrayna'ya göre Avrupa Siyasi Topluluğu kıtada barış için fırsat
Bakan Dönmez: TANAP'ın kapasitesini iki katına kadar artırma kararı çıktı
"Avrupa'da ve ABD'de resesyonun konuşulduğu bir dönemde, İstanbul'da bugün 3 fuarın açılışını yapıyo...
06 Ekim 2022 Perşembe 23:38:00 - Güncelleme:06 Ekim 2022 Perşembe 23:38:00

Sırbistan Cumhurbaşkanı: Rus petrol fiyatının sınırlandırılması kararı 1 Aralık'a ertelendi

Kaynak: AA

ABONE OL

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Rusya'nın, Avrupa Birliği dışındaki üçüncü ülkelere ihraç ettiği petrol fiyatının sınırlandırılmasına ilişkin kararın 1 Aralık'a ertelendiğini duyurdu.

Vucic, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısının ardından yerel medyaya açıklamalarda bulundu.

Sırbistan'ın Prag'daki toplantıya katılmasının önemli olduğunu söyleyen Vucic, AB liderleriyle görüşmesi neticesinde Rusya'nın üçüncü ülkelere ihraç ettiği petrol fiyatının sınırlandırılmasına ilişkin kararın 1 Aralık'a ertelendiğini ifade etti.

Vucic, Hırvatistan'ın, "Sırbistan'ın düşük fiyatlı petrol alması adil değil" çıkışını değerlendirerek "İkili sorunlardan ötürü birbirimize çelme çakmaya başlarsak nasıl Avrupa'da ayakta kalacağız?" dedi.

Vucic, petrol fiyatlarının "inanılmaz" artacağını ve motorinde sıkıntı yaşanacağını söyledi.

AB'NİN SIRBİSTAN'I KAPSAYAN KARARI

Prag'da dün akşam yapılan oturumda, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi görüşmelerinde Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic'in girişimiyle Rus petrolü sınırlandırmasına ilişkin kısma Sırbistan da eklendi.

AB'nin onayladığı paket kapsamında Sırbistan 1 Kasım'dan itibaren Hırvatistan üzerinden Rus petrolü alamayacak duruma gelirken bu kararın Sırbistan'ın Rusya'ya yaptırımlara katılmama tutumu nedeniyle alındığı iddia edildi. Bu bağlamda, Sırbistan'ın Janaf boru hattı üzerinden Rus petrolü ithal etmesinin önü kesilmiş olurken, Sırbistan diğer ticari kanalları kullanmaya devam edebilecek.

Hırvatistan ayrıca, İkinci Dünya Savaşı'nda ülkedeki en büyük toplama kampı olan Jasenovac'ı temmuzda ziyaret etmeyi planlayan Vucic'in ülkeye girişini yasaklamıştı.

Etiketler : Vucic Hırvatistan AB
Hediye yerine bağış isteği

Hediye yerine bağış isteği
Çocukların günü

Çocukların günü
Milli takıma uğurlu geldik

Milli takıma uğurlu geldik
Sarışın mı esmer mi?

Sarışın mı esmer mi?
Dizimiz kadın odaklı

Dizimiz kadın odaklı
Barış yok karşılaştık

Barış yok karşılaştık
Süpürge ve tepsimi almadan gitmem

Süpürge ve tepsimi almadan gitmem
Komedi dönüşü

Komedi dönüşü
Vizyona geri sayım

Vizyona geri sayım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX