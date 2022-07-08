Şinzo Abe'ye silahlı saldırı! Hayatını kaybetti...

Japonya'nın eski başbakanı Shinzo Abe, Japonya'nın batısındaki Nara kentinde konuşma yaptığı sırada suikasta uğradı. Vurularak yaralanan eski başbakan hastaneye kaldırıldı

Eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo, Nara kentinde katıldığı etkinlikte silahla vurularak yaralandı.

Japonya Devlet Televizyonu NHK'nin haberine göre, Abe, kentte Liberal Demokrat Parti adayının seçim kampanyasına destek için açık havada yapılan etkinlikte yaptığı konuşma sırasında göğsünden vuruldu.

Kanlar içinde kalan eski Başbakan acil hastaneye kaldırıldı.

NHK'nın geçtiği son dakika bilgisine göre, saldırgan olay yerinden uzaklaşamadan yakalanırken kullandığı silah da ele geçirildi. Bölgedeki bir hastaneye ağır yaralı kaldırılan Abe'nin yaşam fonksiyonlarının gözlenmediği bilgisi de NHK'nın haberinde yer aldı.

El yapımı iki namlulu bir silahla saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen saldırganın 41 yaşında bir erkek olduğu bilgisi de yerel medyada aktarıldı.

Japonya'nın 2012-2020 döneminde başbakanlık görevini yürüten Abe, ülkenin en uzun süre iktidarda kalan başbakanı olmuştu. Abe görevi, iki yıl önce sağlık gerekçeleriyle bırakmıştı.

Japonya Başbakanı Kishida yaptığı açıklamada, Abe'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu söyledi.

YAŞAM BELİRTİSİ GÖSTERMİYOR

CNN ve NHK'nın aktardığı bilgiye göre Nara şehrindeki seçim konuşması sırasında suikaste uğrayan ve hastaneye kaldırılan Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe, yaşam belirtileri göstermiyor.



HAYATINI KAYBETTİ



Yapılan son dakika açıklamasına göre suikaste uğrayan Şinzo Abe, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.