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Singapur'da Kovid-19 vakalarında yüzde 75 artış görüldü
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15 Aralık 2023 Cuma 17:59:00 - Güncelleme:15 Aralık 2023 Cuma 17:59:00

Singapur'da Kovid-19 vakalarında yüzde 75 artış görüldü

Kaynak: AA

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Singapur Sağlık Bakanlığı, aralığın ilk haftasında yüzde 75 artışla 56 bin 43 kişide Kovid-19 vakası tespit edildiğini ve maske takılmasının önerildiğini açıkladı.

The Straits Times'ın haberine göre, Sağlık Bakanlığı, 3-9 Aralık tarihlerinde yüzde 75 artışla, 32 bin yeni vakanın kaydedilmesiyle toplam 56 bin 43 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu belirtti.

Toplu alanlarda ve risk grubundaki kişilerin çevresinde maske takılmasını tavsiye eden Bakanlık, 19 Aralık'tan itibaren vakaların günlük açıklanacağını duyurdu.

Yatarak tedavi gören Kovid-19 hastaları için hastanelerdeki kapasitenin arttırılacağını belirten Singapur Sağlık Bakanlığı, geçen hafta, yılın en yüksek haftalık ortalamasıyla, toplam 23 Kovid-19 hastasının yoğun bakıma alındığını bildirdi.

Bakanlık ayrıca, turistlerin havalimanında maske kullanması ve gerektiğinde hastanelerden yararlanabilmek için seyahat sigortası yaptırmaları konusunda uyardı.

Etiketler : Singapore maskeler nüfus
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