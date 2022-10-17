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17 Ekim 2022 Pazartesi 22:11:00 - Güncelleme:17 Ekim 2022 Pazartesi 22:11:00

Seçmenlerin sadece yüzde 33'ü Biden'ı tekrar seçmeyi düşünüyor

Kaynak: AA

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ABD'de yapılan bir ankette, ülkedeki seçmenlerin sadece yüzde 33'ünün 2024'teki başkanlık seçimlerinde oyunu tekrar Başkan Joe Biden'a vereceği ortaya çıktı.

ABD'de Cumhuriyetçilere yakınlığı ile bilinen Fox News'ün yaptığı ankette, 2024 seçimlerindeki seçmen eğilimleri incelendi.

Katılımcıların sadece yüzde 33'ü 2024'teki başkanlık seçimlerinde mevcut başkan Biden'a oy vereceğini, yüzde 54'ü de seçimlerde başka bir adayı destekleyeceklerini aktardı.

Parti bazlı bakıldığında ise ankete katılan Demokratların yüzde 71'i, bağımsızların yüzde 13'ü, Cumhuriyetçilerin yüzde 4'ü Biden'ı destekleyeceklerini ifade etti.

Söz konusu anket, 9-12 Ekim'de 1206 seçmen üzerinden yapıldı.

Etiketler : ABD Cumhuriyetçi seçmen Joe Biden
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