Scholz: Ukrayna'nın doğusundaki sözde referandumlar kabul edilmeyecek
Kaynak: AA
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinin Rusya'ya bağlanması konusunda yapılması planlanan referandumların uluslararası hukuka aykırı olduğunu açıkladı.
Scholz, New York'ta BM Genel Kurulu oturum aralarında referandum konusuna tepki göstererek, "Ukrayna'nın doğusundaki sözde referandumlar kabul edilmeyecek. Bu sözde referandumların kabul edilemeyeceği, uluslararası hukuk ve dünya toplumunun bulduğu anlayışlar tarafından kapsanmadığı çok ama çok açıktır" dedi.
Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinde, Rusya'ya bağlanmak için 23-27 Eylül'de referandum yapılması için karar alınmıştı.
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