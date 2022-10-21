Scholz: Enerji güvenliği konusunda ilerleme sağladık

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, AB Liderler Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında, çok yoğun geçen önemli bir zirvenin gerçekleştiğini ifade etti.

AB'nin Ukrayna'nın yanında olduğunu belirten Scholz, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ve onuçlarının üstesinden gelme konusunda AB'nin birlikte durduğunu vurguladı.

Scholz, zirvede enerji fiyatlarının düşürülmesinin ve enerji güvenliğinin sağlanmasının hedeflendiğini aktararak "Burada önemli ölçüde ilerleme sağladık." dedi.

Enerji bakanlarının şimdi ayrıntılar konusunda yapacakları müzakerelerde anlaşmak için somut bir çerçeveye sahip olduklarına işaret eden Scholz, "Umarım bu başarılabilir. Aksi takdirde biz devreye gireceğiz. Bunun önlenebilmesi iyi olur." diye konuştu.

Scholz, "Zirve öncesinde gaz tavan fiyatına karşı olduğunuz izlenimi vardı ancak bir anlaşma oldu. Neden düşüncenizi değiştirdiniz? Bu Fransa Cumhurbaşkanı Emmaneul Macron ile yaptığınız ikili görüşmenizden mi kaynaklanıyor?" şeklindeki soruya, şöyle yanıt verdi:

"Zirve öncesinde Federal Mecliste yaptığım konuşmada AB Komisyonun önerilerine değindiğimi fark etmişinizdir. Komisyon çok iyi bir önerisi var. Bu da şu anda üzerinde anlaşmaya vardığımızın bir parçası. Biz bu aşırı fiyat oynamalarını önlemek istediğimizi söyledik. Bu genel bir üst fiyat sınırıyla değil, aşırı fiyat oynamalarıyla ilgili. Bu, bazen bir gün içinde veya bir günden diğerine olan, bazen de sadece iki veya üç saat içinde olan bir şeydir. Bu konuda zaten Komisyonun bir önerisi vardı."

Küresel piyasalarda fiyatları tek taraflı belirleyecek durumda olduklarına inanmadığını ifade eden Scholz, "Yapabileceğimiz tek şey, piyasadaki gerçek fiyatlarla ilgili yanlış bilgi veren spekülasyonlarla mücadele etmekti." ifadesini kullandı.

Başbakan Scholz, 2023'e yönelik gaz depolarının dolması için AB ülkelerinin birlikte gaz alımı yapacağını belirtti.