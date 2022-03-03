Z ve V harflerinin sırrı ortaya çıktı

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03 Mart 2022 Perşembe 14:00:00 - Güncelleme:03 Mart 2022 Perşembe 14:00:00

Savunma Bakanlığı, Rus tanklarındaki Z ve V harflerinin anlamını açıkladı

Kaynak: IHA

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Rusya'nın Ukrayna'da kullandığı zırhlı araç, tank ve hava araçlarının üzerinde bulunan ve merak konusu olan ‘Z' ve ‘V' harflerinin ne anlama geldiği ortaya çıktı.

Rusya Savunma Bakanlığı, tankların üzerinde yazılı olan 'Z' ve 'V' harflerinin 'Zafer ve Görev tamamlanacak' anlamlarına geldiğini duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'da kullandığı zırhlı araç, tank ve hava araçlarının üzerinde bulunan ve merak konusu olan 'Z' ve 'V' harflerinin ne anlama geldiği ortaya çıktı. Birçok farklı kaynakta ve sosyal medyada sembollerle ilgili komplo teorisi üretilmeye devam ederken, Rusya Savunma Bakanlığı bu sembollerin anlamını açıkladı. Bakanlığın açıklamasına göre 'Z' harfi 'Zafer, 'V' harfi ise 'Görev tamamlanacak' anlamını taşıyor.

Birçok kaynak, ordunun batı kanadını temsil ettiği için "Zapad" kelimesinin baş harfi "Z"nin araçların üstüne yazılı olduğunu, 'V' harfinin ise doğu kanadını temsil ettiğini iddia etmişti.

Etiketler : rusya tank ukrayna zafer
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