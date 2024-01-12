VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Husiler: ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği saldırılarda 5 mensubumuz öldü
PKK/KCK propagandası yapan 8 şüpheli yakalandı
Rusya: ABD ve İngiltere'nin Yemen'e saldırıları küresel barış ve güvenlik için tehdit
Hakem Halil Umut Meler yeniden sahalara dönüyor
İBB'de rüşvet operasyonu! 18 şüpheli yakalandı
İsrail'e açılan "soykırım" davasının duruşmasına ikinci gününde devam ediliyor
12 Ocak 2024 Cuma 12:15:00 - Güncelleme:12 Ocak 2024 Cuma 12:15:00

Save the Children: İsrail saldırılarında Gazze'deki çocukların yüzde 1'i öldürüldü

Kaynak: AA

ABONE OL

Save the Children, İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarla Gazze Şeridi'ndeki çocukların yüzde 1'ini öldürdüğünü belirtti.

Save the Children'dan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail saldırılarında bölgede 10 binden fazla çocuğunun öldürüldüğüne işaret edildi.

Gazze'de 1,1 milyon çocuğun yaşadığı ifade edilen açıklamada, İsrail saldırılarında öldürülenlerin bölgedeki toplam çocuk nüfusunun yüzde 1'ini oluşturduğuna dikkati çekildi.

Açıklamada, "Gazze'de şiddetten sağ kurtulan çocuklar, hayatlarını değiştirecek yaralanmalar, yanıklar, hastalıklar, yetersiz tıbbi bakım, ebeveynlerini ve diğer sevdiklerini kaybetme dahil olmak üzere tarif edilemez dehşetlere katlanıyorlar. Gidecek güvenli bir yerleri olmadığı için şiddetten defalarca kaçmak zorunda kaldılar ve belirsiz bir geleceğin dehşetiyle karşı karşıya kaldılar." ifadesine yer verildi.

"GAZZE'DEKİ DURUM KORKUNÇ VE ORTAK İNSANLIĞIMIZ İÇİN BİR FELAKETTİR"

Save the Children Filistin Direktörü Jason Lee, Gazze'de ateşkese varılmadığı için Filistinli çocukların ağır bedel ödediğini belirtti.

Lee, "Kesin ateşkesin sağlanamadığı her gün için ortalama 100 çocuk öldürüldü. Çocukları öldürmenin hiçbir gerekçesi olamaz. Gazze'deki durum korkunç ve ortak insanlığımız için bir felakettir." dedi.

Gazze'deki durumdan dolayı çocukların ağır bedeller ödediğine işaret eden Lee, "Yaklaşık 100 gündür çocuklar, içinde olmadıkları bir çatışmanın bedelini ödüyorlar. Dehşete düşüyorlar, inciniyorlar, sakatlanıyorlar, yerlerinden ediliyorlar. Gazze'deki çocuk nüfusun yüzde 1'i zaten İsrail bombardımanları ve kara operasyonları nedeniyle öldürüldü. Diğerleri ise kıtlığın giderek yaklaşmasıyla açlık ve hastalık nedeniyle ölüm tehlikesiyle karşı karşıya. Hayatta kalan çocukların maruz kaldığı zihinsel zarar ve evler, okullar ve hastaneler dahil olmak üzere altyapının tamamen tahrip edilmesi onların geleceklerini kararttı." ifadelerini kullandı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, 10 bin 300'ü çocuk, 7 bin 100'ü kadın olmak üzere 23 bin 469 Filistinli öldürüldü.

Etiketler : israil gazze çocuk save the children
"Disiplinli çalışırım"

"Disiplinli çalışırım"
Cedi'ye sevdiği şarkıları söylüyorum

Cedi'ye sevdiği şarkıları söylüyorum
20 milyon başarısı

20 milyon başarısı
Estetik güzeli çıktı

Estetik güzeli çıktı
5 haftada rekor kırdı

5 haftada rekor kırdı
Hazırlıklar tamam sete çıkıyorlar

Hazırlıklar tamam sete çıkıyorlar
‘Kopuk' heyecanı

‘Kopuk' heyecanı
Survivor ekibine polis baskını

Survivor ekibine polis baskını
Tatilde spor yapıyor

Tatilde spor yapıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX