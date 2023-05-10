VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Soylu'dan 'çipli ehliyet' açıklaması
ABD İç Güvenlik Bakanı: 42. Madde'nin iptali açık sınır anlamına gelmiyor
Fuat Oktay: 'Türkiye Yüzyılı', gençlerin yüzyılı olacak
Netanyahu: Askeri harekat sona ermedi
Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirleri yüzde 52 azaldı
Google yeni yapay zeka atılımlarını paylaştı
10 Mayıs 2023 Çarşamba 23:00:00 - Güncelleme:10 Mayıs 2023 Çarşamba 23:00:00

Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirleri yüzde 52 azaldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirlerinin bu yılın ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 52 azalarak 2,3 trilyon rubleye (yaklaşık 30,2 milyar dolar) düştüğü duyuruldu.

Rusya Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede bütçe açığının bu yılın ocak-nisan döneminde 3,4 trilyon ruble seviyesinde gerçekleştiği belirtildi.

Söz konusu dönemde, bütçe gelirlerinin geçen yıla kıyasla yüzde 22 azalarak 7,8 trilyon rubleye gerilediğine işaret edilen açıklamada, bütçe giderlerinin ise yüzde 26 artarak 11,2 trilyon rubleye çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirlerinin de ocak-nisan döneminde 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 52 azalarak 2,3 trilyon rubleye gerilediği belirtilerek, söz konusu düşüşün ana nedeni olarak yüksek baz etkisine işaret edildi.

Rusya'nın bütçesi geçen yıl yaptırımların etkisiyle 3,3 trilyon ruble açık verirken, Rusya Maliye Bakanlığı, bütçe açığını kapatmak için rezervlerinden yuan ve altın satışı gerçekleştiriyor.

Etiketler : Rusya Maliye Bakanlığı petrol doğal gaz
Hastalar için söyledi

Hastalar için söyledi
Başak Dizer, Kıvanç Tatlıtuğ'a olan aşkını haykırdı

Başak Dizer, Kıvanç Tatlıtuğ'a olan aşkını haykırdı
Canan Ergüder: Serenay bir şarkı ansiklopedisi

Canan Ergüder: Serenay bir şarkı ansiklopedisi
Çekimler Muğla'da

Çekimler Muğla'da
Evlilik yakın

Evlilik yakın
Komiser Esra geliyor

Komiser Esra geliyor
Aile keyfi

Aile keyfi
Aşk yok

Aşk yok
"Türk dizileriyle gurur duydum"

"Türk dizileriyle gurur duydum"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX