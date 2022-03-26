Bu da Fransa ikiyüzlülüğü!

Rusya'nın Paris Büyükelçisi, paylaştığı karikatürler için Dışişleri'ne çağrıldı

Paris Büyükelçisi Alexey Meshkov twitter hesabından AB ve ABD'yi hicveden karikatürler paylaştı. Bu paylaşımların ardından Fransa Dışişleri Bakanlığından tepki geldi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın Paris Büyükelçiliğinin Twitter'da paylaştığı karikatürün kabul edilemez olduğu belirtildi.

"BU EYLEMLER TAMAMEN ORANTISIZ"

Büyükelçi Meshkov'un bakanlığa çağrıldığı ifade edilen açıklamada, "Rusya ile diyalog kanalını sürdürmeye çabalıyoruz ancak bu eylemler tamamen orantısız." ifadesine yer verildi.

KARİKATÜRLERDE AB VE ABD HİCVEDİLDİ



Fransız basınındaki haberlerde, büyükelçiliğin Twitter'da paylaştığı karikatürde, diz çökmüş Avrupalıların, ABD'yi temsil eden kişi karşısında küçük düşürücü bir pozisyona konulduğu kaydedildi.

Söz konusu paylaşım daha sonra silindi.

İSLAM PEYGAMBERİNİN KARİKATÜRLERİNE TEPKİ GÖSTERMEMİŞTİ



Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesindeki karikatür özgürlüğüne ve her türlü karikatürün çizilebileceğine değinmişti.

Fransa'da Hazreti Muhammed hakkında yapılan aşağılayıcı karikatürlere ve filmlere destek veren Macron'un, Rusya'nın Paris Büyükelçisi'nin paylaştığı karikatürlere tepki göstermesi ise şaşırtıcı bulundu.