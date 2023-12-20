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20 Aralık 2023 Çarşamba 13:08:00 - Güncelleme:20 Aralık 2023 Çarşamba 13:08:00

Rusya'nın 18 İHA'sı düşürüldü

Kaynak: AA

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Ukrayna, Rusya'ya ait 18 İHA'nın imha edildiğini açıkladı. Ayrıca Rus ordusunun, Harkiv bölgesine S-300 tipi 2 füzeyle saldırı gerçekleştirdiği bilgisi paylaşıldı.

Ukrayna, Rusya'ya ait 18 "Şahed" tipi insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini bildirdi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun Kiev, Herson, Dnipropetrovsk, Odessa, Hmelnitski, Vinnitsa, Kirovograd ve Çernigiv bölgelerine İHA saldırısı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, Rus kuvvetlerince Ukrayna topraklarına fırlatılan 19 "Şahed" tipi İHA'dan 18'inin savunma güçlerince düşürüldüğü kaydedildi.

Ayrıca Rus ordusunun, Harkiv bölgesine S-300 tipi 2 füzeyle saldırı gerçekleştirdiği bilgisi paylaşıldı.

Etiketler : rusya ukrayna iha
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