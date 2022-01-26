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26 Ocak 2022 Çarşamba 18:15:00 - Güncelleme:26 Ocak 2022 Çarşamba 18:16:00

Rusya'dan Ukrayna sınırına yakın bölgede askeri tatbikat

Kaynak: AA

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Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın Rostov bölgesinde askeri tatbikat düzenleyeceği açıklandı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkenin Güney Askeri Bölgesi'nin bazı askeri birlikleri, tatbikat için Rostov bölgesindeki poligonlara sevk edildi.

Tatbikatlarda, askeri birliklerin uzun mesafelere hareket etme hazırlığı ölçülecek.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun ocak ve şubat aylarında "sorumlu" olduğu tüm bölgelerde seri askeri tatbikatlar düzenleyeceğini daha önce açıklamıştı.

Etiketler : Rusya Savunma Bakanlığı Rus ordusu tatbikatlar
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