Rusya'dan Ukrayna sınırına yakın bölgede askeri tatbikat

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkenin Güney Askeri Bölgesi'nin bazı askeri birlikleri, tatbikat için Rostov bölgesindeki poligonlara sevk edildi.

Tatbikatlarda, askeri birliklerin uzun mesafelere hareket etme hazırlığı ölçülecek.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun ocak ve şubat aylarında "sorumlu" olduğu tüm bölgelerde seri askeri tatbikatlar düzenleyeceğini daha önce açıklamıştı.