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Rusya'dan Romanya'ya diplomat kotası
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03 Ağustos 2023 Perşembe 18:37:00 - Güncelleme:03 Ağustos 2023 Perşembe 18:37:00

Rusya'dan Romanya'ya diplomat kotası

Kaynak: AA

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Rusya, mütekabiliyet gereği Romanya'nın Moskova Büyükelçiliğinin diplomatik personel sayısına koydu. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Romanya'nın Moskova Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Constantin Ionita'nın Bakanlık binasına çağrıldığı bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, mütekabiliyet gereği Romanya'nın Moskova Büyükelçiliğine diplomatik personel sayısına kota getirilmesine ilişkin nota verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Romanya'nın Moskova Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Constantin Ionita'nın Bakanlık binasına çağrıldığı belirtildi.

Ionita'ya, Romanya'nın Rusya'daki büyükelçilik ve konsolosluklarında çalışan diplomat ve personel sayısına kota getiren notanın verildiği aktarılan açıklamada, "Bu önlem, Rusya'nın Bükreş Büyükelçiliği ve Köstence Başkonsolosluklarına yönelik kısıtlamalara karşı mütekabiliyet esasına göre tepki olarak alındı." ifadesine yer verildi.

Etiketler : Rusya-Romanya diplomatik personel mütekabiliyet
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